H νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων – Τα μέλη και ο σημαντικός ρόλος του οργάνου

Στη συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες θεσμικές διαδικασίες για τη λειτουργία του Δήμου.

Με απόφαση του δημάρχου Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκου, πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής παραμένει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρήστος Τερζούδης (φωτό), ο οποίος θα συνεχίσει να προεδρεύει του κορυφαίου εκτελεστικού και διοικητικού οργάνου του Δήμου.

Μετά την ψηφοφορία, ως τακτικά αιρετά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Αχιλλέας Κέλλας, Αναστάσιος Κουρδής, Δημήτριος Λεωνιδάκης, Φώτιος Τζατζάκης, Δημήτριος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Νταής και Γεώργιος Σούλτης.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Χρήστος Αγορίτσας, Ανδρέας Ανδριτσόπουλος, Κωνσταντίνος Βλαχούλης, Κωνσταντίνος Καλόγηρος, Βασίλειος Μητροδήμος, Κοσμάς Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Διαμάντος, Μιχαήλ Τολίκας και Πέτρος Κρίκης.

Ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου, καθώς μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκεντρώνει αρμοδιότητες που παλαιότερα ασκούσαν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η έγκριση των όρων δημοπράτησης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, η λήψη αποφάσεων για απευθείας αναθέσεις όπου προβλέπεται, η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοτικών έργων, η άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα, καθώς και η εισήγηση σημαντικών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, η Επιτροπή διαχειρίζεται σειρά ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, από οικονομικά και τεχνικά θέματα μέχρι ζητήματα αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, γεγονός που την καθιστά κομβικό όργανο για την υλοποίηση της δημοτικής πολιτικής.

Η νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος Λαρισαίων καλείται να προχωρήσει σημαντικά έργα υποδομών, παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης και δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με το συγκεκριμένο όργανο να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr