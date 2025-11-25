H ΟΠΚΕ βάζει σειρά στον Τύρναβο – υποχωρεί η εγκληματικότητα

Υπάρχουν φορές που ο φόβος επιβάλει την τάξη; Βεβαίως, ισχύει. Οι κάτοικοι στον Τύρναβο δεν χρειάστηκε πολύ να το αντιληφθούν. Οι δυο πρώτες εβδομάδες παρουσίας των «Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας», της γνωστής μας ΟΠΚΕ, ήταν αρκετές για να αλλάξει ο αέρας στην περιοχή. Ότι περίεργο κυκλοφορεί στο δρόμο, από μηχανάκι, αυτοκίνητο ακόμα και πατίνι, ελέγχεται. Αν ο οδηγός του είναι …μελαχρινός, ακόμα περισσότερο.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πτώση των διαρρήξεων, των εκβιασμών, των τσαμπουκάδων γενικότερα. Φαινόμενα που είχαν γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους τα τελευταία χρόνια. Η ΟΠΚΕ του Τυρνάβου αποτελείται από 50 άτομα που έχουν έρθει από διάφορα σημεία της χώρας, ενώ κάνουν βάρδιες όλο το 24ωρο.

Τα μέλη της ομάδας διαμένουν στη Λάρισα, με πολλή διακριτικότητα, σε σπίτια που επέλεξε η αστυνομία. Ούτε καν ενοικιοστάσια ή κοινόχρηστοι λογαριασμοί δεν υπάρχουν στα ονόματά τους. Σε τέσσερις μήνες θα αντικατασταθούν, στις θέσεις τους θα έρθουν άλλοι. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου αρχίζουν να νοιώθουν ασφαλείς στην πόλη τους.

Ωστόσο έναν ενδόμυχο φόβο τον έχουν: Τι θα γίνει αν αλλάξει ο Χρυσοχοϊδης ή αν η πολιτική ηγεσία, εν γένει, κρίνει ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και η ομάδα για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας πρέπει να αποχωρήσει; Δεν έχουμε απάντηση.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)