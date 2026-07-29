H Πυροσβεστική έθεσε υπο έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Τυρνάβου, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

kosmoslarissa.gr