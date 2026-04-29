H Τάφρος του Αιγαίου και η Θεσσαλία – Ο καθηγητής Παπαζάχος αναφέρεται στη σεισμικότητα της περιοχής

Επιφυλακτικότητα στους επιστήμονες και ανησυχία στους κατοίκους έχει προκαλέσει η διπλή σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες ανοιχτά της Σκιάθου, με δύο διαδοχικές δονήσεις που έγιναν αισθητές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού και εστιακό βάθος λίγο πάνω από τα 14 χιλιόμετρα, ενώ είχε προηγηθεί σεισμός 4,7 Ρίχτερ στο ίδιο σημείο σχεδόν, νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Και οι δύο έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ελλάδας, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των κατοίκων.

Η ακολουθία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την επιστημονική κοινότητα. Ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, κρατώντας μια πιο επιφυλακτική στάση, επισημαίνει στο iefimerida ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Τα επόμενα 24ωρα απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση ώστε να φανεί αν πρόκειται για μια απλή σεισμική διέγερση ή για την αρχή μιας πιο οργανωμένης ακολουθίας. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι δονήσεις εντάσσεται γεωτεκτονικά στο σύστημα της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου, μιας εκτεταμένης δομής που ξεκινά από τη Χερσόνησο της Καλλίπολης, διασχίζει το βόρειο Αιγαίο και καταλήγει προς τις Βόρειες Σποράδες.

Πρόκειται για ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, αν και το ανατολικό της τμήμα -εκεί όπου ανήκει η Σκιάθος- εμφανίζει συνήθως χαμηλότερους ρυθμούς παραμόρφωσης και πιο ήπια σεισμική συμπεριφορά σε σχέση με το δυτικό κομμάτι».

Ωστόσο, το ιστορικό της περιοχής υπενθυμίζει ότι οι ισχυροί σεισμοί δεν είναι άγνωστοι. Στα τέλη του 19ου αιώνα, και συγκεκριμένα γύρω στο 1868, ισχυρή δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε Σκιάθο και Σκόπελο, με δεκάδες σπίτια να καταρρέουν. Αντίστοιχα, το 1965 καταγράφηκε σημαντικός σεισμός μεταξύ Σκοπέλου και Αλοννήσου, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του κυρίως ανατολικότερα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, παρότι η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη δεν ανήκει στις πιο «επικίνδυνες» της χώρας, χαρακτηρίζεται συνολικά από μέτρια έως αυξημένη σεισμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι φαινόμενα σαν τα σημερινά δεν θεωρούνται ασυνήθιστα, αλλά απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαζάχο, το κρίσιμο στοιχείο τώρα είναι η εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας και η χωρική της κατανομή. Αν οι επόμενες δονήσεις παραμείνουν σε παρόμοια επίπεδα ή παρουσιάσουν σταδιακή αποκλιμάκωση, το φαινόμενο πιθανότατα θα εκτονωθεί ομαλά.

Αντίθετα, τυχόν νέα αύξηση μεγεθών θα αλλάξει τα δεδομένα και θα οδηγήσει σε διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης.

Μέχρι τότε, οι ειδικοί κρατούν χαμηλούς τόνους, αλλά δεν κρύβουν ότι το φαινόμενο χρειάζεται στενή παρακολούθηση. Οι κάτοικοι των Σποράδων και όχι μόνο καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και προσεκτικοί.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βασίλη Γούλα στο iefimerida.gr)