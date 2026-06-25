H ψυχική υγεία δείκτης ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής – Επίσκεψη του περιφερειάρχη στις τέσσερις δομές της Λάρισας

Επισκέψεις στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, την ΚοινΣΕπ «Μυρμιδόνες», το Οικοτροφείο «Ορφέας» και το Οικοτροφείο «Θεσσαλός» – Συζητήθηκαν ζητήματα στελέχωσης, υποδομών και ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Περιοδεία πραγματοποίησε σε τέσσερις δομές ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της Λάρισας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, πραγματοποιώντας συναντήσεις με επιστημονικούς υπευθύνους, εργαζόμενους και εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Πρώτος σταθμός ήταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, όπου παρουσιάστηκε το έργο της δομής, η λειτουργία των τμημάτων ενηλίκων και παιδιών – εφήβων, καθώς και η δράση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων «Συνδράμω», η οποία παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε ολόκληρο τον νομό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην οποία μετείχαν η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των Κινητών Μονάδων κα Χριστίνα Βακάλη, ο Υποδιοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Χρήστος Δημητρέλος και εργαζόμενοι στη δομή, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές υποδομές, τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανάγκες περαιτέρω ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης παραδόθηκαν τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές στον Σύλλογο «Φίλοι του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λάρισας», τους οποίους παρέλαβε η πρόεδρος του συλλόγου κα Σακελλαρίου. Ο εξοπλισμός προέρχεται από δωρεά της Eurobank προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποδόθηκε για την κάλυψη αναγκών της δομής.

Ακολούθησε επίσκεψη στην ΚοινΣΕπ «Μυρμιδόνες» Λάρισας, όπου ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Λιόλιος παρουσίασε το έργο του κοινωνικού συνεταιρισμού, ο οποίος δραστηριοποιείται στην επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχικές δυσκολίες, αυτισμό και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σήμερα απασχολεί 45 εργαζόμενους μέσω δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο Οικοτροφείο «Ορφέας» της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης και Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ), το οποίο συμπληρώνει 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της ψυχικής υγείας. Τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΘΕΨΥΠΑ κ. Γιώργος Γαζέπης, ο επιστημονικός υπεύθυνος του οικοτροφείου κ. Χρύσανθος Κατσιμακλής, ο κ. Λάμπρος Ιωακείμ, εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι της δομής. Παρουσιάστηκε το έργο του οικοτροφείου και οι δράσεις ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που υλοποιούνται. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προσφέρθηκαν στον Περιφερειάρχη μία συλλογή βιβλίων και ένας πίνακας ζωγραφικής, δημιουργίες των φιλοξενούμενων της δομής.

Τελευταίος σταθμός ήταν η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α3) «Θεσσαλός» της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς», όπου η ψυχολόγος κα Αγνή Σεφεριάδου παρουσίασε τη λειτουργία και το έργο της δομής. Το οικοτροφείο φιλοξενεί άτομα με άνοια και οργανικά ψυχοσύνδρομα, παρέχοντας διαρκή φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρει η μονάδα και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις ανάγκες της δομής.

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων, ο Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι η ψυχική υγεία αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής, υπογραμμίζοντας πως οι δομές που λειτουργούν στη Θεσσαλία επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής αξίας. Παράλληλα επισήμανε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους φορείς, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στον κύκλο των επισκέψεων συμμετείχαν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας κα Ανδριάνα Κομήτσα και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων κ. Γιάννης Αναστασίου.

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