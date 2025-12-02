H Eλασσόνα υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα

Ιστορική ήταν η σημερινή ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, αφού η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέρασε από την Ελασσόνα, επέστρεψε στη Λευκή Πόλη του Ομήρου, κάτω από τους πρόποδες του Παγκόσμιου Μνημείου, του βουνού των θεών, τον Όλυμπο!

Με μια μαζικότατη προσέλευση πολιτών, μαθητών, αθλητών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, προσωπικότητες του αθλητισμού, της κοινωνίας και της προσφοράς μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα από τη Κοζάνη στο κεντρική πλατεία της πόλης και από εκεί το ταξίδι συνεχίστηκε για τη Πορταριά.

Ο αθλητής που μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα και άναψε τον βωμό ήταν ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιώργος Παλάγκας με τους συναθλητές και συμπολίτες του, να παραλαμβάνουν τη Φλόγα για τη συνέχεια της ιστορικής της διαδρομής.

Η Ολυμπιακή, η Ιταλική και η Ελληνική Σημαία με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ελασσόνας, υψώθηκαν στον αέρα της πόλης ενώ ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα, τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Σωτήρη Σουλούκο παρουσία της Ιταλικής Ομοσπονδίας και Αποστολής που φιλοξενεί τους αγώνες το επόμενο διάστημα καθώς και της Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για μια ιστορική ημέρα μίλησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας ενώ τα τελετουργικά-θεατρικά νεαρών χορευτριών που απέδωσαν τον χορό τον αρχαίων ιέρειων κέρδισαν το χειροκρότημα του κόσμου, που γέμισε ασφυκτικά τη πλατεία για μεταφέρει το Ολυμπιακό Ιδεώδες, από τη πατρώα γη του Ελληνισμού, τον Όλυμπο, σε όλον τον κόσμο.

Οι αθλητές που μετέφεραν τη δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η Φανή Σαμαρά, ο Μίλτος Μπίκιας, ο Γιώργος Παλάγκας, ο Φώτης Μπαξεβανάκης, η Ευαγγελία Τσιάτσικα, ο Βασίλης Παλάντζας, ο Σωτήρης Κέλλας, η Αργυρούλα Τζημαγιώργη, η Ζωή Φτίκα και ο Γιώργος Τριανταφύλλου.

Τίμησαν με τη παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Σουλούκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας Γιάννης Καριπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Βαγγέλης Αποστόλου, ο αναπληρωτής Δημάρχου Δημήτρης Καρανίκας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας Χρύσα Τσάγανου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί-τοπικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Λύσης Αλέξανδρος Παπαχατζής, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας Χαρά Μπαγιώτα, εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών καθώς και πλήθος κόσμου.