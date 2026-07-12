Hellenic Train: Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο δίκτυο Θεσσαλονίκης – Λάρισας

Σε πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τη διακοπή που προκλήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών επανήλθε λίγο μετά τις 11:00, ενώ σύμφωνα με τη Hellenic Train τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά στην κανονική τους λειτουργία, καθώς απαιτείται χρόνος για την εξομάλυνση του προγράμματος των συρμών.

Η προσωρινή διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις και αναστάτωση στις μετακινήσεις των επιβατών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ η Hellenic Train συνιστά στο επιβατικό κοινό να ενημερώνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία του δικτύου.