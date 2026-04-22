Kάθειρξη 170 ετών για διακίνηση μεταναστών από το Εφετείο Λάρισας – Ποινή μαμούθ σε 52χρονο Αφγανό

Το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Λάρισας επέβαλε ποινή – μαμούθ σε 52χρονο υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παράνομη προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 170 ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ στον 52χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της παραλαβής μεταναστών από σημεία εισόδου τρίτων χωρών και διευκόλυνσης μεταφοράς τους στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Αφγανός (στην απολογία του δεν αρνήθηκε την κατηγορία) συνελήφθη από λιμενικούς και αστυνομικούς το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου 2023 στην Αγριά Βόλου.

Από την ποινή κάθειρξης των 170 ετών εκτιτέα είναι μόνο τα 20 έτη, με τον 52χρονο να επιστρέφει στη φυλακή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)