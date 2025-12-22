Kιγκλιδώματα και επιπλέον φανάρια στην οδό Βόλου – Άμεσες παρεμβάσεις από τον Δήμο Λαρισαίων

Η διενέργεια αυτοψίας στην οδό Βόλου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, σε στοχευμένα σημεία βρέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» και κατοίκους, στο Δημαρχείο.

«Η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Πρόκειται για έναν δρόμο που εδώ και χρόνια σηκώνει μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο και όπου, δυστυχώς, έχουν καταγραφεί, επανειλημμένα, ατυχήματα και δυστυχήματα. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί για τον Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Στις άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τις Υπηρεσίες του Δήμου, αναφέρθηκε ο κ. Μαμάκος, κάνοντας λόγο για τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, σε συγκεκριμένα σημεία, που θα οδηγούν τους πεζούς να διασχίζουν τον δρόμο μόνον από τις διαβάσεις, αλλά και για εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών), όπου απαιτείται. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται επιτόπια αυτοψία στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, το επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του Συλλόγου και των κατοίκων ο Πατέρας Νικηφόρος, επικεφαλής της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος Στεφανής, το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, κ. Αμαλία Τσιούπρα και ο κ. Γεώργιος Χατζής, κάτοικος, ενώ από την πλευρά του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων & Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Ευάγγελος Παπαλέξης, η δημοτική σύμβουλος, κ. Ελένη Σιαματά-Μπούτλα, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος και ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής.

«Εξετάζουμε συγκεκριμένες και άμεσες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση επιπλέον φαναριών, αλλά και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πεζών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Κοινή παραδοχή είναι πως η οριστική λύση για την αποσυμφόρηση της περιοχής και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι η κατασκευή της παράκαμψης της πόλης, ώστε η διέλευση των φορτηγών και της βαριάς κυκλοφορίας να γίνεται εκτός του αστικού ιστού. Ο διάλογος με την τοπική κοινωνία θα συνεχιστεί. Ο Δήμος ακούει, παρεμβαίνει και διεκδικεί λύσεις, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει ο κ. Μαμάκος.