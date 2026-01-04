Kλιμακώνουν οι αγρότες – 48ωρος αποκλεισμός δρόμων, τελωνείων την Πέμπτη και Παρασκευή

Να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν ομόφωνα στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες. Ουσιαστικά έγινε δεκτή η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτό τον τρόπο.

Οι αγρότες, όπως είπε ο εκπρόσωπός τους Κώστας Ανεστίδης, κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω, όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας Ρίζος Μαρούδας, υποστήριξε ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις. «δεν θέλουμε να πάμε για καφέ στο Μαξίμου», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Μαρούδας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μπλόκων, την Πέμπτη θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi/Motionteam