Kλοπή μέσα από το ρεζερβουάρ – Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμου στον πελάτη

Παρά τη σταδιακή υποχώρηση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, το φαινόμενο των «πειραγμένων» αντλιών εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι πληρώνουν περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως για καύσιμα που δεν λαμβάνουν ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων μέσω εξελιγμένων συστημάτων παραποίησης των αντλιών, αν και τα ποσοστά εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με το 2025.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και στη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να προχωρά στη σφράγιση παραβατικών πρατηρίων για διάστημα δύο ετών. Μέχρι σήμερα έχουν ανασταλεί οι εργασίες 92 πρατηρίων, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, αποδεικνύει ότι όταν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και οι κυρώσεις ουσιαστικές, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και μετρήσιμα.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Αντίστοιχα περιστατικά παραβατικότητας καταγράφονται και στην περιφέρεια, όπου οι έλεγχοι είναι συχνά λιγότερο εντατικοί, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες και για τους καταναλωτές της επαρχίας. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και της πλήρους εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών, ώστε να περιοριστεί ακόμη περισσότερο το φαινόμενο και να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών από αθέμιτες πρακτικές.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr