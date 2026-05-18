Mαγνησία: Δύο ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Μεταφέρεται στο Στρατοδικείο Λάρισας

Καταγγελία σε βάρος 19χρονου ότι τις βίασε έκαναν δύο ανήλικα κορίτσια, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο σε νησί των Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι τρεις νέοι, που είναι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν από Κοινωνικό Μέσο Δικτύωσης, βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο, βγήκαν έξω και κατέληξαν στο σπίτι του αγοριού, όπου ο νεαρός φέρεται να βίασε δύο 16χρονες φίλες, όπως κατήγγειλαν στην Αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί, ο συλληφθείς έφτασε με σκάφος στον Κατηγιώργη και με περιπολικό της Αστυνομίας θα μεταφερθεί στο Στρατοδικείο Λάρισας, που θα αποφασίσει τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

