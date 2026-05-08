Mαμάκος από Ιπποκράτειο Τόπο: “Η Λάρισα αποκτά καθαρή, αναγνωρίσιμη ταυτότητα” (βίντεο)

«Η Λάρισα δεν επικαλείται απλώς το όνομα του πατέρα της Ιατρικής, αλλά επιδιώκει να μετατρέψει την κληρονομιά του σε ζωντανή, σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στο αφήγημα που με συνέπεια και πίστη προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ως Δημοτική Αρχή: “Ιπποκράτης. Ζώντας την κληρονομιά”», ανέφερε από το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης, τον Ιπποκράτειο Τόπο, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος το πρωί της Παρασκευής.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, βρέθηκε στο σημείο που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ήδη από χθες και περιηγήθηκε στα περίπτερα των Τμημάτων των Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ενημερωθεί για τις ενημερωτικές δράσεις προς το κοινό, που φέτος εστιάζουν στο κρίσιμο ζήτημα της παχυσαρκίας και ιδιαίτερα της παιδικής παχυσαρκίας.

Τον κ. Μαμάκο, που συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ. Βάιος Κυριτσάκας, υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος της Ιατρικής, κ. Αριστείδης Ζιμπής.

«Η Λάρισα αποκτά μια καθαρή, αναγνωρίσιμη ταυτότητα που την τοποθετεί στον διεθνή χάρτη ως πόλη της ιατρικής γνώσης, της πρόληψης και της ποιότητας ζωής. Προσελκύει επιστημονικά συνέδρια, συνεργασίες, επισκέπτες, επενδύσεις και ενισχύει την εξωστρέφειά της. Αυτό που οικοδομούμε δεν είναι μια σειρά εκδηλώσεων, είναι μια νέα ταυτότητα για την πόλη», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο κ. Μαμάκος.

Εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές, στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, μεταβαίνουν στον Ιπποκράτειο Βοτανικό Κήπο και συμμετέχουν στις ενημερωτικές δράσεις που περικλείει το πανόραμα εκδηλώσεων «Ιπποκράτης-Ζώντας την κληρονομιά».

Ο κ.Μαμάκος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με μαθήτριες-μαθητές, όσο και με φοιτήτριες-φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ, Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Γεωπονίας & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Ιατρικής)που έχουν αναλάβει την ενημέρωση των επισκεπτών, μικρών και μεγάλων, στον Ιπποκράτειο Τόπο. Να σημειωθεί ότι ενημερωτικές δράσεις, με περίπτερα, έχουν ακόμη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, καθώς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παχυσαρκίας.

Σε εξέλιξη πλήθος δράσεων

Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στο συγκρότημα Βιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτίριο «Κατσίγρα» στην πλατεία Ταχυδρομείου, Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος στο Αλκαζάρ και Δημοτικό Ωδείο είναι οι χώροι που έχουν επιλεγεί, ενώ για τη διοργάνωση «Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά» συμπράττουν οι: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Ιατρική Σχολή ΠΘ, Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας «Ο Ιπποκράτης», 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Σύλλογος «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Μαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός

Στο πλαίσιο του 4ου Ιπποκράτειου Συνεδρίου, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Φίλων του Ιπποκράτη, διοργανώνει τον 1ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό — μια πρωτοβουλία που φέρνει τη νέα γενιά στο επίκεντρο της δράσης.

Εικαστική Έκθεση «Ἐν τέχνῃ ἰατρική»

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι η εικαστική έκθεση «Ἐν τέχνῃ ἰατρική», σε συνεργασία με το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας «Οκτώ», με επιμέλεια της Ειρήνης Ρώσσιου και τη συμμετοχή 23 δημιουργών, στο φουαγιέ του κτιρίου «Κατσίγρα» (ως τις 6 Ιουνίου).

Συνέδριο: Ημέρες κοινού

Το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο συνεχίζεται και σήμερα, με τις συνεδρίες και διαλέξεις να στρέφονται προς τους πολίτες. Γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων μιλούν με απλή, κατανοητή γλώσσα για μύθους και αλήθειες γύρω από την παχυσαρκία: αίτια, συνέπειες, σύγχρονες θεραπείες και τρόποι πρόληψης.

Παρασκευή, 8 Μαΐου: Από τις 6.μ.μ. ως τις 8 μ.μ.

Σάββατο, 9 Μαΐου: Από τις 10.30 π.μ.ως τις 7.15 μ.μ.

Τόπος: Αμφιθέατρο κτιρίου «Κατσίγρα», Πλατεία Ταχυδρομείου

Κοινό: Ανοιχτό για όλους τους πολίτες, ελεύθερη είσοδος

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

https://meduth.online/4Ippokrateio/programma.pdf

Συναυλία Φιλαρμονικής και τελετή λήξης αύριο, Σάββατο

Η 2η ημέρα του «Ιπποκράτη: Ζώντας την κληρονομιά» (σήμερα Παρασκευή), ολοκληρώνεται με συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων, στις 20.30, στον προαύλιο χώρο του κτιρίου «Κατσίγρα», στην Πλατεία Ταχυδρομείου.

Για αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί μια φαντασμαγορική τελετή λήξης, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, που περιλαμβάνει: