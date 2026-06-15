Mαμάκος για Ρουβίκωνα: Θα εξαντλήσουμε τα νόμιμα μέσα για τον εντοπισμό των υπευθύνων

Νέα παρέμβαση για τους βανδαλισμούς σε παρκόμετρα στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποίησε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, μετά και την ανάληψη ευθύνης από την τοπική οργάνωση του Ρουβίκωνα.

Ο δήμαρχος καταδίκασε εκ νέου το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η καταστροφή δημοτικής περιουσίας στρέφεται ουσιαστικά κατά των ίδιων των πολιτών, καθώς το κόστος αποκατάστασης των ζημιών θα επιβαρύνει τον Δήμο και κατ’ επέκταση τους δημότες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση και αποκατάσταση των φθορών, ενώ τόνισε πως θα εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την απόδοση ευθυνών.

«Στη δημοκρατία η διαφωνία είναι δικαίωμα, όπως και η κριτική. Ο βανδαλισμός δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος, σημειώνοντας ότι στη Λάρισα υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί και διαδικασίες μέσα από τις οποίες εκφράζονται οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «αυτόκλητους τιμητές» που επιχειρούν να υποκαταστήσουν τη βούληση των πολιτών και τις αποφάσεις των θεσμών, διαμηνύοντας ότι «η πόλη δεν θα δεχθεί τη λογική της ατιμωρησίας».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Λάρισα, καθώς οι φθορές σε δημοτικές υποδομές επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της διαμαρτυρίας και τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών στη λειτουργία της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών.

kosmoslarissa.gr