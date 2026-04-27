Mε αστάθεια ο καιρός τις ημέρες της Πρωτομαγιάς – Παροδικές ανοιξιάτικες μπόρες στον νομό Λάρισας

Με… ανοιξιάτικες αλλά όχι απόλυτα σταθερές καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι ημέρες της Πρωτομαγιά στη Λάρισα και ευρύτερα στη Θεσσαλία, με τα προγνωστικά να κάνουν λόγο για εναλλαγές συννεφιάς και τοπικών βροχών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την Πέμπτη 1η Μαΐου ο καιρός αναμένεται άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για παροδικές βροχές μέσα στην ημέρα, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε ήπια επίπεδα για την εποχή, με μέγιστες κοντά στους 22–25 βαθμούς Κελσίου και χαμηλές γύρω στους 12–14 βαθμούς.

Παρόμοιο μοτίβο φαίνεται να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και αυξημένη αστάθεια, που ενδέχεται να δώσει τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Γενικότερα, ο Μάιος στη Λάρισα χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένο αλλά υπαρκτό αριθμό βροχοπτώσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και φέτος, με 3 έως 8 ημέρες βροχής να θεωρούνται φυσιολογικές για τον μήνα.

Παρά την αστάθεια, οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να χαλάσουν συνολικά το εορταστικό κλίμα της Πρωτομαγιάς, ωστόσο οι εκδρομείς καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές σύντομες βροχές, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα παραπέμπει σε μια «τυπική» ελληνική άνοιξη: ήπια θερμοκρασία, εναλλαγές καιρού και μικρά διαστήματα αστάθειας που θυμίζουν πως το καλοκαίρι… δεν έχει φτάσει ακόμη.

