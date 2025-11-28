Mε κλεμμένη μοτοσικλέτα διέρρηξαν βενζινάδικο – Δράστης 20χρονος Λαρισαίος

Ενας 20χρονος Λαρισαίος είναι σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα ο διαρρήκτης βενζινάδικου στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, τον περασμένο Ιούλιο, διάρρηξη κατά την οποία τραυματίστηκε στο χέρι του όταν έσπασε τη γυάλινη είσοδο.

Σύμφωνα με την έρευνα ο 20χρονος, με άγνωστο συνεργό του, αφού έκλεψαν μια μοτοσικλέτα από αποθήκη στη Φαλάνη, στη συνέχεια μετέβησαν στην οδό Γεωργιάδου όπου χρησιμοποιώντας σφυρί ή βαριοπούλα έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Σε βάρος του 20χρονου θα σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ διευκρινίζεται πως ο νεαρός Λαρισαίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν ανήκει στην ομάδα των διαρρηκτών κλεφτών που συνελήφθησαν τον περασμένο Οκτώβριο για διαδοχικές κλοπές σε πρατήρια, σχολικές μονάδες και καταστήματα του ΟΠΑΠ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)