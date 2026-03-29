Mε την ψηφοφορία για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου στο ΠαΣοΚ

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με τις ομιλίες των συνέδρων και την ψηφοφορία για την εκλογή νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Χθες δεύτερη μέρα των εργασιών εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές.

Οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, ζητώντας θεσμική ανασυγκρότηση και αλλαγή πορείας για τη χώρα.

Το κλίμα του συνεδρίου είναι ενωτικό και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους είπε ότι «τα πράσινα πάνε καλά» και ότι η βασική αλλαγή στο καταστατικό είναι ουσιαστικά ότι το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα με το Κίνημα Αλλαγής, έτσι ώστε να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών.

Στο κείμενο της Πολιτικής Διακήρυξης επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκδοχές της.

Ιστορικά στελέχη του κόμματος σχολίαζαν ότι διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες που μιλούσαν για ένα συγκρουσιακό συνέδριο.

Κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις δεκάδων συνέδρων από το από το πρωί είναι το κλίμα ενότητας, συστράτευσης, να πουν όχι στην εσωστρέφεια, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη του σταυρού, καθώς στο συνέδριο θα στηθούν κάλπες για να αναδειχθεί η νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

