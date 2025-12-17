Mπλόκο Νίκαιας: “Δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με Μητσοτάκη”

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας και αποφασίστηκε πως δεν είναι συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό, θα ζητήσουν αύριο από τα υπόλοιπα μπλόκα να εντείνουν τις δράσεις τους προκειμένου η κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε νωρίτερα και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Και οι αγρότες της Καρδίτσας τόνισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Να σημειωθεί ότι το κλίμα είναι βαρύ στους κόλπους των αγροτών μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα, που είχε σαν συνέπεια να γίνει παρακράτηση εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

