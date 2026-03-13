Mόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών – Στα νοσοκομεία της Λάρισας θα καλυφθούν 34 θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απέστειλε το ΑΣΕΠ την προκήρυξη 4Κ/2026 για 1.654 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς της τρέχουσας χρονιάς, ο οποίος προβλέπει την πλήρωση συνολικά 1.654 θέσεων εργασίας με σειρά προτεραιότητας.

Μέσω της προκήρυξης 4Κ/2026 που εξέδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προσλαμβάνονται πτυχιούχοι νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) των εξής ειδικοτήτων:

ΠΕ Νοσηλευτικής – 64 θέσεις

ΤΕ Νοσηλευτικής – 676 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτώνn – 914 θέσεις

Οι θέσεις στη Λάρισα

Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας αναμένεται να καλυφθούν συνολικά 34 θέσεις.

Αναλυτικά:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Π.Ε. Νοσηλευτικής (1)

Τ.Ε. Νοσηλευτικής (12)

Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (14)

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τ.Ε. Νοσηλευτικής (4)

Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (3)

Με την αποστολή της 4Κ/2026 για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ανοίγει ο δρόμος για την επίσημη έναρξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν έτοιμα τα δικαιολογητικά τους, καθώς η κατανομή των θέσεων έχει ήδη οριστικοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στο ΦΕΚ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr