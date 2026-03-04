MOΔ Λάρισας: Καταδίκη Βολιώτη για υλικό παιδικής πορνογραφίας – Αφέθηκε ελεύθερος έως το Εφετείο

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ένας 42χρονος Βολιώτης για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, το οποίο βρέθηκε στο κινητό του κατόπιν έρευνας της Αστυνομίας.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2022, όταν ο Διεθνής Οργανισμός για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά «ICMEC» ειδοποίησε την υποδιεύθυνση Δίωξης Βορείου Ελλάδος πως είχε πραγματοποιηθεί «κατέβασμα» (download) πορνογραφικού υλικού που περιελάμβανε ανήλικα παιδιά, από ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Τον Μάρτιο του 2024, κατόπιν έρευνας της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν δύο βίντεο στο κινητό του 42χρονου υπόπτου που φέρεται να περιείχαν σεξουαλικό περιεχόμενο στο οποίο συμμετείχαν και ανήλικα. Όπως προέκυψε, τα βίντεο αυτά βρισκόταν σε ψηφιακό φάκελο ονόματι «tips για Μαραθώνιο» ενώ 29 φωτογραφίες βρέθηκαν και σε λογαριασμό που διατηερούσε σε υπηρεσία cloud.

Ο 42χρονος, κατά την απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας σήμερα το μεσημέρι, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος λόγω της βεβαρυμένης ψυχολογικής του κατάστασης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος μάλιστα κατέθεσε πως, όταν αντιλήφθηκε ότι στο υλικό αυτό συμμετείχαν παιδιά, το διέγραψε αμέσως από το κινητό του.

Η Εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή της, ανέφερε πως τα στοιχεία σε βάρος του κατηγορούμενου είναι αδιάσειστα και ένα από τα σημαντικότερα αποτελεί το γεγονός ότι τα βίντεο που περιείχαν το επίμαχο υλικό, ήταν κρυμμένα σε ψηφιακό φάκελο με όνομα «tips για Μαραθώνιο», προδίδοντας την απόπειρα του 42χρονου να κρύψει αυτά τα βίντεο.

Το δικαστήριο έκρινε τον 42χρονο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα. Έτσι, κατόπιν άσκησης έφεσης επί της απόφασης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Γιώργος Βαϊσμένος (gegonota.news)