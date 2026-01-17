Nέα δωρεά στο ΓΝΛ από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών

Στην ανακαινισμένη πλέον Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας παραδόθηκε άλλη μια δωρεά από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών συμπληρωματική παλαιότερης δωρεάς κλινών.

Συγκεκριμένα στην δωρεά περιλαμβάνονται εννιά συνολικά ξύλινα τροχήλατα κομοδίνα με τραπεζάκι, εννιά τροχήλατα στατό ορού και εννιά αδιάβροχα καλύμματα στρώματος.

Στο πλαίσιο της δράσης ομάδα εκπρόσωπων του Συλλόγου αποτελούμενη από την πρόεδρο κα Ιωάννα Καραβάνα, τον Ιωάννη Γκούμα και την Μαρία Γκιτέρσου, μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν αρχικά με τον διοικητή του ΓΝΛ κ. Γρ. Βλαχάκη και την διευθύντρια του Ογκολογικού Τμήματος κα Γεωργία Λαμπροδήμου ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκαν τους χώρους του ογκολογικού τμήματος.

Με αφορμή την δωρεά η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάννα Καραβάνα, αναφέρθηκε στις δράσεις που γίνονται, οι οποίες έχουν ως στόχο την έμπρακτη στήριξη με εξοπλισμό του ογκολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Είμαστε στο πλευρό όλων των ογκολογικών ασθενών όσον αφορά την πρόληψη αλλά και την έμπρακτη στήριξη τους. Με την σημερινή μας δωρεά στηρίζουμε έμπρακτα με ειδικό εξοπλισμό το ΓΝΛ όπου πραγματικά δίνεται ένας τεράστιος αγώνας.

Στην πολύπαθη Ογκολογική Κλινική αναφέρθηκε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Γρηγόρης Βλαχάκης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι γίνεται μία υπερπροσπάθεια από την πλευρά τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκριθεί η κλινική στις ανάγκες των ασθενών και της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου.

Συμπληρώνοντας ανέφερε ότι «θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας για όλες τις ενέργειες που έκανε ώστε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε στον ανακαινισμένο χώρο του Ογκολογικού Τμήματος επιπλέον εξοπλισμό. Ένα τμήμα πολύπαθο, ένα τμήμα που η πόλη μας το έχει ανάγκη δέχεται για άλλη μια φορά την αγάπη της κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστούμε όλοι Διοίκηση, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε στους ίδιους και ακόμη πιο έντονους ρυθμούς» .