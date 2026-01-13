Nέα παιδική χαρά στη Γιάννουλη – Άνοιξε τις πύλες της (φωτο)

«Σήμερα, δεν εγκαινιάζουμε απλώς ακόμη μία παιδική χαρά. Επισφραγίζουμε τη δέσμευσή μας για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις γειτονιές, τις συνοικίες και τους οικισμούς μας», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, από τη νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Θρακών στη Γιάννουλη, που άνοιξε και επίσημα τις πύλες της σε μικρούς και μεγάλους.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, με πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα μικρών παιδιών, να απολαμβάνουν την εκδήλωση, αλλά και τον σύγχρονο εξοπλισμό της νέας παιδικής χαράς, που δημιουργήθηκε στην πλατεία Θρακών.

Η νέα παιδική χαρά αναπτύσσεται σε έκταση που ξεπερνά το 1 στρ., πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, με εννέα διαφορετικά παιχνίδια-όργανα, για τη δημιουργική απασχόληση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

«Είναι μια μέρα χαράς, που κάνουμε όλοι μαζί ακόμη ένα βήμα για τη Λάρισα που θέλουμε. Μια πόλη λειτουργική, πράσινη, που αγκαλιάζει και φροντίζει για την οικογένεια, τη νεολαία, τα παιδιά μας. Μια πόλη για όλους, με δημόσιους χώρους που σέβονται και υπηρετούν την ανάγκη για υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Μέσα στο 2025, παραδώσαμε στους συμπολίτες μας 15 νέες και ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, με σύγχρονες προδιαγραφές και εξοπλισμό, που λειτουργούν ως σημεία συναναστροφής και δημιουργικής απασχόλησης.

Συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά, την ανακατασκευή άλλων 10 παιδικών χαρών, σε συνοικίες της πόλης μας: Άγιος Αθανάσιος, Νεάπολη, Φιλιππούπολη, Άγιοι Σαράντα, Άγιος Γεώργιος, Νεράιδα και Πυροβολικά είναι οι συνοικίες όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές», υπογράμμισε ο κ.Μαμάκος, μιλώντας στους γονείς, τα παιδιά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, που παραβρέθηκαν στη σημερινή, όμορφη εκδήλωση.

Το «παρών» έδωσαν Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας, καθώς και στελέχη και υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: