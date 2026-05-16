“Nέοι και Διαδίκτυο”: Βραβεύτηκαν οι τέσσερις νικήτριες σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τον Πανθεσσαλικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη», μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, που ανέδειξε τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στις προκλήσεις του διαδικτυακού εθισμού, της κοινωνικής απομόνωσης και της ανάγκης για υπεύθυνη ψηφιακή συμπεριφορά. Η τελετή βράβευσης για το διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 22 μαθητικές ομάδες από όλη τη Θεσσαλία, με περισσότερους από 230 μαθητές και μαθήτριες να δημιουργούν πρωτότυπα βίντεο που εστίασαν στις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, στην αναζήτηση αποδοχής μέσω των social media, αλλά και στην ανάγκη προσωπικής επικοινωνίας και κοινωνικής συμπερίληψης.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε:

«Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που αφορά στη διεξαγωγή ενός μαθητικού διαγωνισμού που αγγίζει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, τον εθισμό στο διαδίκτυο. Μέσα από τα βίντεο των παιδιών αναδείχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο η βαθιά αγωνία της νέας γενιάς για ουσιαστική επικοινωνία, για αποδοχή και προσωπική επαφή. Το διαδίκτυο πολλές φορές λειτουργεί ως μέσο αναζήτησης αυτής της αποδοχής, χωρίς όμως να καλύπτει πραγματικά τις ανθρώπινες ανάγκες. Η φυσική παρουσία, η αληθινή σχέση και η προσωπική επαφή παραμένουν αναντικατάστατες».

Οι τέσσερις νικήτριες σχολικές ομάδες που βραβεύτηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της διαδικτυακής ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.300 μαθητές ήταν: το 6ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας (Τμήμα Β4) για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, το Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αλοννήσου Μαγνησίας για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» (Τμήμα Β1) για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Παλαμά Καρδίτσας (Τμήμα Β2) για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Κάθε ομάδα έλαβε για λογαριασμό του Τμήματος του σχολείο της που εκπροσωπεί, χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του αντίστοιχου Τμήματος, επιβραβεύοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Ειδική τιμητική διάκριση και χρηματικό βραβείο απονεμήθηκε επίσης στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρισας για τη σημαντική συμβολή του στην προώθηση της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής.

Τα χρηματικά βραβεία του Διαγωνισμού χορήγησαν οι εξής: Θεόνη- Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Metlen Energy & Metals | M Technologies, ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και ΣΑΕΚ Δήμητρα Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιάννης Αναστασίου υπογράμμισε: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πρόληψη του διαδικτυακού εθισμού και την ενίσχυση της υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς. Μέσα από ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, το Κέντρο Ψηφιακών Δεξιοτήτων και τον μαθητικό διαγωνισμό, δίνουμε στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά εργαλεία γνώσης και πρόληψης. Στόχος μας είναι ο διαγωνισμός να εξελιχθεί σε θεσμό για όλη τη Θεσσαλία».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις που ενώνουν την τεχνολογία με την κοινωνική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο ψηφιακής παιδείας για τη νέα γενιά, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη γνώση και τη συμπερίληψη.