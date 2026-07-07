Nέος πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Κρέατος o Λαρισαίος Σάκης Κασίδης

Νέος πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ) εξελέγη ο Αθανάσιος Κασίδης, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της «Κασίδης Α.Ε. & Φάρμα Ελασσόνας Α.Ε.».

Η εκλογή του εγκρίθηκε κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026.

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει σε μια περίοδο κατά την οποία η κτηνοτροφία και η αλυσίδα του κρέατος αντιμετωπίζουν ζητήματα παραγωγής, κόστους, υποδομών και ελέγχων στην αγορά.

Στις προτεραιότητες που τέθηκαν περιλαμβάνονται η καταγραφή των δεδομένων για το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή, η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας από την παραγωγή έως την κατανάλωση, καθώς και η συμμετοχή της ΕΔΟΤΟΚΚ στις συζητήσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2028. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από εκπροσώπους παραγωγών, σφαγείων, μεταποίησης και λιανικής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΔΟΤΟΚΚ από τον κ. Αθανάσιο Κασίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδιοκτήτη της «Κασίδης Α.Ε & Φάρμα Ελασσόνας Α.Ε», ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026.

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και Κτηνοτροφίας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση και σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, ενότητας και κοινής ευθύνης για το μέλλον του κλάδου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:

Αθανάσιος Κασίδης, Πρόεδρος (από τον ΣΕΒΕΚ)

Άννα Καρβουνίδου, Α΄Αντιπρόεδρος (από τον ΑΚΣ Ελ. Βοσκής Ελληνικός Μόσχος)

Κουτσιώφτης Στέργιος, Β΄Αντιπρόεδρος (από τον Βοοτροφικό Σύλλογο Κεντρικής Μακεδονίας)

Σάββας Κεσίδης, Γενικός Γραμματέας (από την Πανελλήνια Οργάνωση Καταστημάτων Κρεοπωλών)

Διδάγγελος Γεώργιος, Ταμίας (από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κτηνοτρόφων)

Παλάσκας Νικόλαος, Μέλος (από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων)

Στραβογιάννης Κωνσταντίνος, Μέλος (από την Ένωση Σφαγείων Ελλάδας)

Στην πρώτη του τοποθέτηση ως Πρόεδρος της ΕΔΟΤΟΚΚ, ο κ. Αθανάσιος Κασίδης αφού αρχικά ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Ιωάννη Φασουλά και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της Οργάνωσης για την εμπιστοσύνη τους και υπογράμμισε ότι η ΕΔΟΤΟΚΚ αποτελεί τον θεσμικό χώρο όπου συναντώνται όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του κρέατος: η παραγωγή, τα σφαγεία, η μεταποίηση, το εμπόριο και η λιανική πώληση.

Τόνισε ότι αυτή η ενότητα, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελληνική κτηνοτροφία περνάει δύσκολες στιγμές, πρέπει να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και κοινή στρατηγική, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αξιόπιστης εικόνας για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, την παραγωγή, τις σφαγές, τη μεταποίηση, το εμπόριο, καθώς και στην ιχνηλασιμότητα «από τη γέννα μέχρι το πιάτο». Παράλληλα, ανέδειξε ως προτεραιότητες της νέας διοίκησης την υγιή επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία αξίας που παραμένει στην ελληνική περιφέρεια, την αναβάθμιση των υποδομών και την ενεργή παρουσία της ΕΔΟΤΟΚΚ στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, ιδίως ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2028.

Ιδιαίτερα τιμητικός ήταν ο χαιρετισμός του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της ΕΔΟΤΟΚΚ ως φορέα που φέρνει στο ίδιο τραπέζι την παραγωγή, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης σε μια σύγχρονη, παραγωγική και διαφανή κτηνοτροφία, με έμφαση στην ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του ελληνικού κρέατος, καθώς και τη σημασία της Εθνικής Στρατηγικής για το Κρέας.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, κ. Γιάννης Φασουλάς, έκανε έναν σύντομο απολογισμό, επισημαίνοντας ότι η Οργάνωση κατάφερε να ενώσει φορείς και δυνάμεις του κλάδου, να αποκτήσει ισχυρή αντιπροσωπευτικότητα και να καθιερωθεί ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας σε κρίσιμα ζητήματα για την κτηνοτροφία και την αλυσίδα του κρέατος. Όπως τονίστηκε, η ενότητα των φορέων, η θεσμική αναγνώριση και η ενεργή συμμετοχή στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε ότι η ΕΔΟΤΟΚΚ εισέρχεται σε μια νέα φάση λειτουργίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου και την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας και της αλυσίδας κρέατος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλα τα μέλη της οργάνωσης για την εμπιστοσύνη τους και δηλώνει την αποφασιστικότητά του να εργαστεί με πνεύμα ενότητας, συνέπειας και συνεργασίας για την πρόοδο του κλάδου.

elassonanews.gr