Nεκρός από ηλεκτροπληξία 33χρονος στον Τύρναβο

Νεκρός προφανώς από ηλεκτροπληξία έπεσε νωρίς σήμερα το πρωί ένας 33χρονος σε αγροτική περιοχή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διατάχθηκε νεκροψία και νεκροτομή ώστε να αναδειχθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του paidis.com η κηδεία του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, που έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου που ερευνάται η συμμετοχή του σε αξιόποινη πράξη μαζί με τον θανόντα.

