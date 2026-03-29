Oι αγρότες τίμησαν την 116η επέτειο από την εξέγερση των κολίγων στο Κιλελέρ

Oι αγρότες τίμησαν σήμερα την 116η επέτειο από την εξέγερση των κολίγων της Θεσσαλίας, στο Κιλελέρ.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, οι αγροτοκτηνοτρόφοι έστειλαν μήνυμα ότι δεν κάνουν βήμα πίσω στις διεκδικήσεις τους για να μπορέσουν να ζήσουν στους τόπους τους με ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Εκ μέρους του ΚΚΕ βρέθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών ο Ορέστης Διαμαντόπουλος, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ.

Συμμετείχαν ακόμη αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου με επικεφαλής τον Στέλιο Τσικριτσή, δήμαρχο Τυρνάβου με την «Λαϊκή Συσπείρωση». Επίσης ο Τάσος Τσιαπλές, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θεσσαλίας.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι “το Κιλελέρ στέλνει μήνυμα πάλης, ενότητας αλλά και πίστης στον αγώνα και στο δίκιο μας και αυτό πρέπει να γίνει σημαία μας. Στέλνει μήνυμα ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος ότι αφήνει σπορά και ότι μπορεί μετά από λίγο καιρό να αποδώσει καρπούς.

Αυτό κάνουμε και εμείς και έχουμε εμπιστοσύνη στον αγώνα μας γιατί μόνο μέσα από αυτούς, μόνο μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με σύγκρουση με τις κυβερνήσεις έχουμε αποσπάσει κατακτήσεις».

Στο τέλος της συγκέντρωσης κατατέθηκαν στεφάνια από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, την δημοτική Αρχή Τυρνάβου.

