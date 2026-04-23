Oλοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης από την Περιφέρεια στην περιοχή του Αγιοκάμπου

Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της περιοχής του Αγιοκάμπου έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η περιοχή που αναπτύσσεται με ταχύτητα και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, βρίσκεται ταυτόχρονα στο «μάτι του κυκλώνα» κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας προτεραιοποίησε τα έργα, που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών.

Στα ερωτήματα για την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων απάντησε σήμερα στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας, δια μέσου της αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Μαρίας Γαλλιού.

Το ερώτημα που κατατέθηκε από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και τον επικεφαλής της κ. Αγοραστό αφορούσε τα πλημμυρικά φαινόμενα στον Αγιόκαμπο και ειδικότερα την περιοχή όπου το ρέμα Πουρί οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς. Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας – 500 μέτρα πριν την παραλία- γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται προβλήματα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, επί του έργου, από ειδικούς τεχνικούς συμβούλους που «επιστράτευσε» η Περιφέρεια, διαπιστώθηκε πως η γέφυρα «Καλατράβα» και το τεχνικό της έργο, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην εκβολή του ρέματος Πουρί στην περιοχή του Αγιόκαμπου, συντηρούνται διαρκώς από την Περιφέρεια , το δε ρέμα Πουρί όπως και τα υπόλοιπα ρέματα του Δήμου που εκβάλουν στην παραλιακή οδό είχαν ήδη καθαριστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συντηρούνται ανελλιπώς.

Γιατί πλημμυρίζει η περιοχή – Τα έργα που θα την προστατέψουν

Ταυτόχρονα, όπως δήλωσε η κ. Γαλλιού πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη αυτοψία αρχές Μαρτίου παρουσία τεχνικών υπαλλήλων της Π.Ε.Λάρισας και του Δ.Αγιάς με κλήση ειδικών εμπειρογνωμόνων επί Υδραυλικών (και δη των Τεχνικών Συμβούλων της Προϊσταμένης Αρχής του Υπουργείου Υποδομών, που κατασκευάζει το ανάντη φράγμα Αγιόκαμπου στη θέση «Λιβαδότοπος). Διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία φαινόμενα πλημμυρών που έχουν αρχίσει να έχουν επαναληψιμότητα στην περιοχή των έργων, σχετίζονται άμεσα με την μεταβλητότητα στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και στη διαχρονική μεταβολή των λοιπών στοιχείων του ρέματος Πουρί. Η αυτοψία επικεντρώθηκε στο υδραυλικό σύστημα: «Γέφυρα «Καλατράβα»-Πλευρικά αναχώματα μετά των οδοποιών στις στέψεις τους-Ανάντη οδική γέφυρα».

Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε εκ των εμπειρογνωμόνων και η συνέργεια του θαλάσσιου μετώπου κατά την έξοδο του ρέματος Πουρί που δύναται να δημιουργεί «υδατικό θαλάσσιο φραγμό», όταν υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία έντονων κυματισμών της θαλάσσης και παροχών πέραν των συνήθων (πλημμυρικές παροχές με μεγάλες περιόδους επαναφοράς).

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών και η επαναληψιμότητα ακραίων φαινομένων αναδεικνύουν ότι οι συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, αν και αναγκαίες, δεν αρκούν πάντοτε για να αντιμετωπίσουν πλημμυρικές καταστάσεις που συνδέονται με ακραίες παροχές, μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλών, μεταβολές της γεωμορφολογίας της κοίτης και ταυτόχρονη επίδραση της θάλασσας στην εκβολή. Το ζήτημα, επομένως, δεν εξαντλείται στον καθαρισμό μιας διατομής, αλλά απαιτεί συνολική υδραυλική και γεωμορφολογική αντιμετώπιση», δήλωσε η κ. Γαλλιού και ανακοίνωσε μελέτη των δεδομένων της περιοχής, ώστε να υποβληθούν ώριμες τεχνικές λύσεις με διαδικασίες κατεπείγοντος, με δεδομένο ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ευρύτερος σχεδιασμός υποδομών αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Σε ότι αφορά την ετοιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κ. Γαλλιού δήλωσε πως άσκησε πλήρως, έγκαιρα και τεκμηριωμένα τις αρμοδιότητές της ως προς την πρόληψη, ενημέρωση και προειδοποίηση του πληθυσμού για το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, που εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σας δηλώνω ότι στα πλαίσια της περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης των δικαιολογητικών λόγων εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 261/24.2.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΘ (βλ. Σχετ.1) αποφασίστηκε ομόφωνα αφενός μεν η διαπίστωση της ανάγκης παροχής υπηρεσιών από εξωτερικό πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του υδατορέματος Πουρί στην Τ.Κ. Αγιοκάμπου του Δήμου Αγιάς σε συνάρτηση των τελευταίων θεομηνιών, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής αφετέρου δε η περαιτέρω αναζήτηση της δυνατότητας πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων λόγω των συχνών και επαναλαμβανόμενων έκτακτων φαινομένων, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην εν λόγω περιοχή».Προς τούτο, περί τα Φεβρουαρίου του 2026 εκπονήθηκε τεχνική έκθεση περί των εμφανιζόμενων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της επονομαζόμενης γέφυρας Καλατράβα επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή της Τ.Κ. Αγιοκάμπου του Δήμου Αγιάς (περίοδος φαινομένων 31.1.2026 έως 2.2.2026), την οποία η κ. Γαλλιούενεχείρησε στον επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Αγοραστό.

Η ιρλανδική διάβαση στην Αμπελιά ήταν κοινωνική αναγκαιότητα και ζήτημα οδικής ασφάλειας των χρηστών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξασφάλισε την ασφαλή διέλευση των πολιτών στην Αμπελιά Φαρσάλων μέχρι την παράδοση της γέφυρας που ανέλαβε να κατασκευάσει το Υπουργείο Υποδομών, η οποία κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο του 2023. Μετά την εκδήλωση του φαινομένου Daniel, οι πολίτες για να μεταβούν από το ένα σημείο της γέφυρας στο άλλο, έπρεπε να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα μέσω παρακαμπτήριας οδού που διέρχονταν από τα χωριά της δημοτικής ενότητας Πολυδάμαντα.

Η ιρλανδική διάβαση (κατακλυζόμενη ράμπα) που κατασκεύασε η Περιφέρεια ήταν η προσωρινή λύση με σκοπό να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των διερχομένων στην Π. Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου, ωστόσο τμήμα του έργου υποχώρησε με την εκδήλωση του φαινομένου Byron, που είχε ένταση της τάξεως του 80% του Daniel.

Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από ερώτηση της μείζονος αντιπολίτευσης που κατέθεσε η κ. Τ. Δόκου, η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Μ. Γαλλιού ανέλυσε όλο το ιστορικό του έργου και τα δεδομένα που οδήγησαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην απόφαση να προχωρήσει στην δέσμευση ποσού 1,2 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα από την καθυστέρηση των διαδικασιών για την κατασκευή της νέας γέφυρας.

«Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη να συνδέσουμε την Δυτική με την Ανατολική Θεσσαλία μετά την κατάρρευση της γέφυρας και την άρνηση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει την προσωρινή διάβαση στη θέση της Αμπελιάς», δήλωσε η κ. Γαλλιού και ενεχείρησε στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αγοραστό όλα τα έγγραφα που συνόδευαν την απόφαση κατασκευής της διάβασης. Η απόφαση λήφθηκε τον Ιούνιο του 2024 από την Περιφέρεια και αποτέλεσε κοινωνική αναγκαιότητα , σύμφωνα με την κ. Γαλλιού, ενώ η γέφυρα που ανέλαβε να ολοκληρώσει το Υπουργείο Υποδομών θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026 κατά δήλωση του Υπουργού Υποδομών μετά από αυτοψία πριν ένα μήνα στον τόπο της υπό κατασκευής γέφυρα.

Από την κοινωνία των πολιτών η νέα διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Από την κοινωνία των πολιτών στελεχώνεται πλέον η διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Θεσσάλωμα» της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Δημήτρης Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο οργάνωσε και έβαλε το λιθαράκι για την αρχική λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δίνοντάς του νομική απόσταση, στελεχιακή συγκρότηση, διοικητική και πληροφοριακή υποστήριξη ανήκει στο παρελθόν.

Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση και τα μέλη που προτάθηκαν από τον Δημ. Κουρέτα για το Δ.Σ είναι ο πρώην Επίτροπος Τριαντάφυλλος Καραπατής, ο λαρισαίος επιχειρηματίας Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ανδριάνα Κομίτσα. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη γενική συνέλευση θα είναι η πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Χρύσα Τσαγανού.

Επιπλέον ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που απασχολήθηκαν στην Κρατική Αρωγή για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά την κακοκαιρία daniel θα πληρωθούνε από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με ένα ποσό που ανέρχεται στα 566.650 €, το οποίο έχει βγει ήδη στο ΦΕΚ.