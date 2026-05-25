Oλοκληρωτική καταστροφή σε δενδροκαλλιέργειες και ψυχανθή – O δήμαρχος Τυρνάβου στις χαλαζόπληκτες περιοχές

Η νέα διπλή σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Κυριακή 24 Μαΐου την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα για εκατοντάδες παραγωγούς που ήδη βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη και καταστροφική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, αφού πρώτα πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με την κεντρική Διοίκηση του ΕΛΓΑ, πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα Νίκος Νταλαγιάννης και μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, προκειμένου να διαπιστωθεί από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να αναδειχθεί η δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, παρουσία τοπικών αλλά και αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης, καταγράφηκαν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής σε δενδροκαλλιέργειες με ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, αχλάδια, αμπέλια, κηπευτικά αλλά και σε καλλιέργειες ψυχανθών. Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγές βρίσκονταν λίγες ημέρες πριν τη συγκομιδή, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να έχουν πλέον καταστεί μη εμπορεύσιμα.

Η ένταση της χαλαζόπτωσης, σε συνδυασμό με τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα της φετινής χρονιάς, οδηγεί τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών αλλά του ίδιου του φυτικού κεφαλαίου. Έντονη ήταν παράλληλα η αγανάκτηση των παραγωγών για το γεγονός ότι η αντιχαλαζική προστασία δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, αφήνοντας για ακόμη μία φορά απροστάτευτες τις καλλιέργειες σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο.

Η δημοτική αρχή του Τυρνάβου, σε συντονισμό με τους αγροτικούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς της περιοχής, στηρίζει τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου και απαιτεί από την κυβέρνηση:

• Άμεση καταγραφή του συνόλου των ζημιών από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

• Ταχύτατη ολοκλήρωση των εκτιμήσεων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

• Άμεσες, δίκαιες και πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς για την απώλεια παραγωγής και το φυτικό κεφάλαιο.

• Ένταξη όλων των πληγεισών καλλιεργειών και όλων των αιτιών ζημιάς σε προγράμματα αποζημιώσεων και στήριξης.

• Ενίσχυση του ΕΛΓΑ με το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στο μέγεθος της καταστροφής.

• Ουσιαστική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζεται και να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις ασθένειες.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε πως «η κατάσταση είναι πλέον οριακή για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αφεθούν μόνοι τους απέναντι σε αυτή τη νέα καταστροφή. Απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης, γρήγορες διαδικασίες και ουσιαστικές αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν όρθιοι».

Παράλληλα, ο Στέλιος Τσικριτσής απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς, να συμμετάσχουν μαζικά στη γενική συνέλευση που διοργανώνουν σήμερα στις 20:30 στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, με στόχο την οργάνωση των επόμενων αγωνιστικών και διεκδικητικών πρωτοβουλιών για άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις.