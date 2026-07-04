O Δήμος Λαρισαίων εγκαλεί τον ΔΕΔΔΗΕ για τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος των τελευταίων ημερών – Παρέμβαση Μαμάκου

«Η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της υγείας, της οικονομικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι υποχρέωση όλων μας και ευθύνη που πρέπει να αναληφθεί από κάθε αρμόδιο φορέα.

Οι πολίτες δικαιούνται ένα αξιόπιστο δίκτυο ηλεκτροδότησης και μια υπηρεσία που να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, σε παρέμβασή του αναφορικά με τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικά, η παρέμβαση του κ. Μαμάκου έχει ως εξής:

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές του Δήμου μας, έχουν προκαλέσει εύλογη αναστάτωση και δικαιολογημένη δυσαρέσκεια σε κατοίκους και επαγγελματίες. Ειδικά σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, η απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στην προστασία ευάλωτων συμπολιτών μας.

Η Δημοτική Αρχή που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες θεωρεί ότι τα ερωτήματα των πολιτών είναι απολύτως εύλογα και απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις.

Ζητούμε από τον ΔΕΔΔΗΕ να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ανθρώπινο και τεχνικό, ώστε να περιοριστούν οι διακοπές ρεύματος και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή του ετοιμότητα όσο διαρκούν οι ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και βεβαίως σε κάθε περίπτωση να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των βλαβών.

Θέλω, παράλληλα, να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου στους εργαζόμενους της ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Η δική τους προσπάθεια δεν μπορεί να αμφισβητηθ

Ωστόσο, η αναγνώριση του έργου των εργαζομένων δεν μειώνει την ευθύνη της επιχείρησης να διαθέτει τον απαραίτητο σχεδιασμό, τις υποδομές και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις αυξημένων αναγκών. Οι πολίτες δικαιούνται ένα αξιόπιστο δίκτυο ηλεκτροδότησης και μια υπηρεσία που να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων και των επαγγελματιών που δοκιμάζονται, αλλά και στο πλευρό των ανθρώπων που εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των βλαβών.

Εκείνο που απαιτούμε είναι να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να εξαλειφθούν στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά.

Εφόσον, τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν και δεν υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαίωμα που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.

Η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της υγείας, της οικονομικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι υποχρέωση όλων μας και ευθύνη που πρέπει να αναληφθεί από κάθε αρμόδιο φορέα.