O Καλογιάννης και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας – Ο Τσίπρας βαφτίζει σήμερα το νέο του κόμμα

Μετά την Καρυστιανού, έφτασε σήμερα η ημέρα του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει νέο κόμμα. Καθώς φαίνεται απομένει μόνο ο Σαμαράς για να κλείσει την πόρτα του πολιτικού μαιευτηρίου – άγνωστο πότε.

Από όσα κατάφερε να μάθει η στήλη, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα υπογράφουν δυο θεσσαλοί από κάθε νομό. Μάλιστα από τη Λάρισα θα είναι δυο πρόσωπα που δεν θα περιλαμβάνονται στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Ο Τσίπρας είναι προσεκτικός. Αφού έβγαλε στο μεϊντάνι τον τέως δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη, κάνοντας βόλτες αποκλειστικά μαζί του την τελευταία φορά που ήρθε στη Λάρισα, τώρα κρατάει αποστάσεις. Δεν τον έβαλε καν στην «επιτροπή των σοφών» του νέου κόμματος, κάτι που θα του ταίριαζε άλλωστε και λόγω ηλικίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Καλογιάννης συνειδητοποιεί καθημερινά ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βγει κάποιος βουλευτής στη Λάρισα με τον Τσίπρα. Η έδρα θα είναι μία, με τον νυν βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη να παραμένει αδιαφιλονίκητο φαβορί. Λέγεται λοιπόν ότι θα του καλοάρεσε του Απόστολου να τον βάλει ο Αλεξης στη λίστα του Επικρατείας. Και στον Τσίπρα θα άρεσε κάτι τέτοιο, αλλά για τις αποκάτω θέσεις. Στις εκλόγιμες σημειώνεται συνωστισμός …

Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)