O Κουρέτας απέλυσε τους συνεργάτες του Γιώργο Ρούστα και Πασχάλη Μάντη



Μια δυσλειτουργία στο σύστημα προβολής των δεδομένων κατά την παρουσίαση επί της οθόνης που του απολογισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου που έκανε σήμερα ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, στάθηκε η αφορμή να απολυθούν ο δημοσιογράφος του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Γιώργος Ρούστας και ο κινηματογραφιστής Πασχάλης Μάντης.

Την ώρα που στην οθόνη, στην αίθουσα της Πινακοθήκης, γινόταν η παρουσίαση του καιρικού φαινομένου Byron στη Θεσσαλία απο δορυφορικές εικόνες, άρχισαν να εμφανίζονται στην οθόνη μηνύματα SMS από το προσωπικό κινητό του κ. Κουρέτα.

Τα μηνύματα στέλνονταν εκείνη την ώρα και εμφανίζονταν μέσα στην προβολή επειδή δεν είχε αποσυνδεθεί το κινητό του περιφερειάρχη από το λάπτοπ της προβολής.

Μάλιστα ο κ. Κουρέτας διέκοψε οργισμένος την προβολή και έκανε παρατηρήσεις στους δυο συνεργάτες του που χειρίζονταν την προβολή των εικόνων.

Για τις δυο απολύσεις ο κ. Κουρέτας ενημέρωσε ήδη την ηγετική του ομάδα λέγοντας ότι σε κάποια πράγματα δεν αρκεί η συγνώμη.



Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr