O “Ματωμένος γάμος” η φετινή θερινή παράσταση του Θεσσαλικού – Μετά τη Λάρισα ακολουθεί πανελλαδική περιοδεία

Στη θερινή σκηνή του Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ανεβαίνει από την 1η έως τις 3 Ιουλίου ο εμβληματικός «Ματωμένος Γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία του Κώστας Τσιάνος, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής παραγωγής του Θεσσαλικό Θέατρο.

Η παράσταση, που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, θα παρουσιαστεί στη Λάρισα πριν ξεκινήσει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η παρουσίαση της παραγωγής πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Μύλος του Παππά, παρουσία των συντελεστών και της διοίκησης του Θεσσαλικού Θεάτρου. Ο σκηνοθέτης Κώστας Τσιάνος αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα του έργου και στη σκηνική του προσέγγιση, ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Τάτσης υπογράμμισε τη σημασία της παραγωγής για το φετινό πρόγραμμα του θεάτρου.

Από την πλευρά της διοίκησης, η πρόεδρος Ελένη Σιαματά-Μπούτλα στάθηκε στη στόχευση για εξωστρέφεια και ενίσχυση της παρουσίας του Θεσσαλικού Θεάτρου σε όλη τη χώρα μέσω της καλοκαιρινής περιοδείας.

Ο «Ματωμένος Γάμος», ένα έργο που πραγματεύεται τον έρωτα, τη μοίρα και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης φύσης, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.

