O μόνιμος πληθυσμός του νομού Λάρισας – Η αναλυτική καταγραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, Α και Β Βαθμού με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.

Η καταγραφή είναι εξαιρετικά λεπτομερής με την εικόνα της διοικητικής διάρθρωσης να διαμορφώνεται ως εξής: Πρώτα οι Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι 13 Περιφέρειες της χώρας., έπεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός με τους Νομούς και στη συνέχεια οι Περιφερειακές Ενότητες, ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά.

Στους ΟΤΑ Α Βαθμού αναγράφονται οι Δήμοι, οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και, τέλος, οι Δημοτικές Κοινότητες.

Το βασικότερο στοιχείο που συνοδεύει κάθε διοικητική ενότητα – από την Περιφέρεια έως την πιο μικρή Δημοτική Κοινότητα – είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός, όπως αυτός επικυρώθηκε από την Απογραφή 2021.

(*) O μόνιμος πληθυσμός του νομού Λάρισας ανέρχεται σε 268.963 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Λαρισαίων ανέρχονται σε 164.095.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Έδρα: Λάρισα) 268.963

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Έδρα: Αγιά) 10.711

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 5.466

Δημοτική Κοινότητα Αγιάς 3.013

Δημοτική Κοινότητα Αετολόφου 253

Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας 593

Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 234

Δημοτική Κοινότητα Ελάφου 116

Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου 287

Δημοτική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 466

Δημοτική Κοινότητα Νερομύλων 256

Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 248

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.576

Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης 491

Δημοτική Κοινότητα Ομολίου 484

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου 123

Δημοτική Κοινότητα Στομίου 478

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1.278

Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλής 367

Δημοτική Κοινότητα Ανατολής 206

Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας 265

Δημοτική Κοινότητα Καστρίου 190

Δημοτική Κοινότητα Μαρμαρίνης 250

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2.391

Δημοτική Κοινότητα Μελιβοίας 1.245

Δημοτική Κοινότητα Σκήτης 576

Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου 109

Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίτσης 461

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Έδρα: Ελασσόνα) 25.459

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 1.928

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος 1.346

Δημοτική Κοινότητα Άκρης 91

Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος 491

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ 1.350

Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης 1.350

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 10.183

Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος 7.476

Δημοτική Κοινότητα Βαλανίδας 542

Δημοτική Κοινότητα Γαλανόβρυσης 358

Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 439

Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος 539

Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 194

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 218

Δημοτική Κοινότητα Στεφανοβούνου 417

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 598

Δημοτική Κοινότητα Καρυάς 422

Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης 70

Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας 106

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2.413

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου 2.079

Δημοτική Κοινότητα Δολίχης 334

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 2.463

Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος 617

Δημοτική Κοινότητα Κοκκινογείου 185

Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοπηλού 530

Δημοτική Κοινότητα Λόφου 200

Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος 444

Δημοτική Κοινότητα Πυθίου 285

Δημοτική Κοινότητα Φλαμπούρου 202

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.139

Δημοτική Κοινότητα Αμουρίου 248

Δημοτική Κοινότητα Βλαχογιαννίου 684

Δημοτική Κοινότητα Δομενίκου 382

Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας 178

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 435

Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου 414

Δημοτική Κοινότητα Πραιτωρίου 301

Δημοτική Κοινότητα Συκέας 497

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1.866

Δημοτική Κοινότητα Αζώρου 256

Δημοτική Κοινότητα Γερανίων 205

Δημοτική Κοινότητα Γιαννωτών 219

Δημοτική Κοινότητα Λυκουδίου 181

Δημοτική Κοινότητα Μηλέας 313

Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπόρου 463

Δημοτική Κοινότητα Τσαπουρνιάς 229

ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 1.519

Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης 1.519

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

(Έδρα: Νίκαια. Ιστορική Έδρα: Κιλελέρ) 18.070

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 1.701

Δημοτική Κοινότητα Αρμενίου 688

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου 354

Δημοτική Κοινότητα Νίκης 385

Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίου 274

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 1.719

Δημοτική Κοινότητα Αγναντερής 196

Δημοτική Κοινότητα Καλαμακίου 432

Δημοτική Κοινότητα Κιλελέρ 443

Δημοτική Κοινότητα Μελίσσης 301

Δημοτική Κοινότητα Νέου Περιβολίου 347

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2.007

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης 107

Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 647

Δημοτική Κοινότητα Βουναίνων 294

Δημοτική Κοινότητα Δοξαρά 127

Δημοτική Κοινότητα Κραννώνος 127

Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου 173

Δημοτική Κοινότητα Μαυροβουνίου 190

Δημοτική Κοινότητα Μικρού Βουνού 222

Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού 120

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.436

Δημοτική Κοινότητα Νικαίας 3.332

Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης 121

Δημοτική Κοινότητα Ζαππείου 496

Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 182

Δημοτική Κοινότητα Μύρων 615

Δημοτική Κοινότητα Νέας Λεύκης 121

Δημοτική Κοινότητα Νέων Καρυών 398

Δημοτική Κοινότητα Χαράς 171

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.207

Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης 952

Δημοτική Κοινότητα Γλαύκης 582

Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου 344

Δημοτική Κοινότητα Μελίας 537

Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 764

Δημοτική Κοινότητα Ναμάτων 94

Δημοτική Κοινότητα Ομορφοχωρίου 777

Δημοτική Κοινότητα Πλατυκάμπου 1.603

Δημοτική Κοινότητα Χάλκης 1.554

4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Έδρα: Λάρισα) 164.095

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12.277

Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης 8.165

Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης 4.112

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3.256

Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας 184

Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών 358

Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος 480

Δημοτική Κοινότητα Κουτσοχέρου 1.259

Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης 186

Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας 419

Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας 370

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 148.562

Δημοτική Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 32.463

Δημοτική Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 40.480

Δημοτική Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριου και Αμφιθέας ) 34.494

Δημοτική Κοινότητα 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 39.158

Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας 1.967

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

(Έδρα: Μακρυχώρι. Ιστορική Έδρα: Αμπελάκια) 12.007

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 377

Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων 326

Δημοτική Κοινότητα Τεμπών 51

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ 2.110

Δημοτική Κοινότητα Γόννων 1.727

Δημοτική Κοινότητα Ιτέας 143

Δημοτική Κοινότητα Καλλιπεύκης 240

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.196

Δημοτική Κοινότητα Αιγάνης 1.021

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας 297

Δημοτική Κοινότητα Πυργετού 1.373

Δημοτική Κοινότητα Ραψάνης 505

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2.379

Δημοτική Κοινότητα Ελατείας 407

Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης 107

Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου 1.663

Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 202

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 3.945

Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου 1.883

Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 698

Δημοτική Κοινότητα Κυψελοχωρίου 96

Δημοτική Κοινότητα Νέσσωνος 103

Δημοτική Κοινότητα Όσσης 481

Δημοτική Κοινότητα Πουρναρίου 432

Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς 252

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Έδρα: Τύρναβος) 22.280

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 7.257

Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος 5.590

Δημοτική Κοινότητα Βρυοτόπου 557

Δημοτική Κοινότητα Δελερίων 482

Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς 628

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 15.023

Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου 11.210

Δημοτική Κοινότητα Αργυροπουλείου 1.311

Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου 1.215

Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου 1.287

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Έδρα: Φάρσαλα) 16.341

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ 2.618

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων 151

Δημοτική Κοινότητα Βασιλή 286

Δημοτική Κοινότητα Κατωχωρίου 280

Δημοτική Κοινότητα Κρήνης 423

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου 490

Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου 265

Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 465

Δημοτική Κοινότητα Υπερείας 258

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 989

Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Φαρσάλων 27

Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων 213

Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Φαρσάλων 179

Δημοτική Κοινότητα Ναρθακίου 341

Δημοτική Κοινότητα Σκοπιάς 229

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 3.214

Δημοτική Κοινότητα Αμπελείας 204

Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούς 691

Δημοτική Κοινότητα Δασολόφου 211

Δημοτική Κοινότητα Ερετρίας 421

Δημοτική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής 142

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών 200

Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας 122

Δημοτική Κοινότητα Πολυδαμείου 204

Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς 144

Δημοτική Κοινότητα Σιτοχώρου 286

Δημοτική Κοινότητα Σκοτούσσης 310

Δημοτική Κοινότητα Χαλκιάδων 279

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9.520

Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων 9.027

Δημοτική Κοινότητα Αχιλλείου 164

Δημοτική Κοινότητα Βρυσιών 329

