O μόνιμος πληθυσμός του νομού Λάρισας – Η αναλυτική καταγραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, Α και Β Βαθμού με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
Η καταγραφή είναι εξαιρετικά λεπτομερής με την εικόνα της διοικητικής διάρθρωσης να διαμορφώνεται ως εξής: Πρώτα οι Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι 13 Περιφέρειες της χώρας., έπεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός με τους Νομούς και στη συνέχεια οι Περιφερειακές Ενότητες, ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά.
Στους ΟΤΑ Α Βαθμού αναγράφονται οι Δήμοι, οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και, τέλος, οι Δημοτικές Κοινότητες.
Το βασικότερο στοιχείο που συνοδεύει κάθε διοικητική ενότητα – από την Περιφέρεια έως την πιο μικρή Δημοτική Κοινότητα – είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός, όπως αυτός επικυρώθηκε από την Απογραφή 2021.
(*) O μόνιμος πληθυσμός του νομού Λάρισας ανέρχεται σε 268.963 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Λαρισαίων ανέρχονται σε 164.095.
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Έδρα: Λάρισα) 268.963
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Έδρα: Αγιά) 10.711
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 5.466
Δημοτική Κοινότητα Αγιάς 3.013
Δημοτική Κοινότητα Αετολόφου 253
Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας 593
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 234
Δημοτική Κοινότητα Ελάφου 116
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου 287
Δημοτική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 466
Δημοτική Κοινότητα Νερομύλων 256
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 248
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.576
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης 491
Δημοτική Κοινότητα Ομολίου 484
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου 123
Δημοτική Κοινότητα Στομίου 478
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1.278
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλής 367
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής 206
Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας 265
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου 190
Δημοτική Κοινότητα Μαρμαρίνης 250
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2.391
Δημοτική Κοινότητα Μελιβοίας 1.245
Δημοτική Κοινότητα Σκήτης 576
Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου 109
Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίτσης 461
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Έδρα: Ελασσόνα) 25.459
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 1.928
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος 1.346
Δημοτική Κοινότητα Άκρης 91
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος 491
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ 1.350
Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης 1.350
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 10.183
Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος 7.476
Δημοτική Κοινότητα Βαλανίδας 542
Δημοτική Κοινότητα Γαλανόβρυσης 358
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 439
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος 539
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 194
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 218
Δημοτική Κοινότητα Στεφανοβούνου 417
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 598
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς 422
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης 70
Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας 106
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2.413
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου 2.079
Δημοτική Κοινότητα Δολίχης 334
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 2.463
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος 617
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινογείου 185
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοπηλού 530
Δημοτική Κοινότητα Λόφου 200
Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος 444
Δημοτική Κοινότητα Πυθίου 285
Δημοτική Κοινότητα Φλαμπούρου 202
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.139
Δημοτική Κοινότητα Αμουρίου 248
Δημοτική Κοινότητα Βλαχογιαννίου 684
Δημοτική Κοινότητα Δομενίκου 382
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας 178
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 435
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου 414
Δημοτική Κοινότητα Πραιτωρίου 301
Δημοτική Κοινότητα Συκέας 497
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1.866
Δημοτική Κοινότητα Αζώρου 256
Δημοτική Κοινότητα Γερανίων 205
Δημοτική Κοινότητα Γιαννωτών 219
Δημοτική Κοινότητα Λυκουδίου 181
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας 313
Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπόρου 463
Δημοτική Κοινότητα Τσαπουρνιάς 229
ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 1.519
Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης 1.519
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
(Έδρα: Νίκαια. Ιστορική Έδρα: Κιλελέρ) 18.070
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 1.701
Δημοτική Κοινότητα Αρμενίου 688
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου 354
Δημοτική Κοινότητα Νίκης 385
Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίου 274
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 1.719
Δημοτική Κοινότητα Αγναντερής 196
Δημοτική Κοινότητα Καλαμακίου 432
Δημοτική Κοινότητα Κιλελέρ 443
Δημοτική Κοινότητα Μελίσσης 301
Δημοτική Κοινότητα Νέου Περιβολίου 347
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2.007
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης 107
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 647
Δημοτική Κοινότητα Βουναίνων 294
Δημοτική Κοινότητα Δοξαρά 127
Δημοτική Κοινότητα Κραννώνος 127
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου 173
Δημοτική Κοινότητα Μαυροβουνίου 190
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Βουνού 222
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού 120
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.436
Δημοτική Κοινότητα Νικαίας 3.332
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης 121
Δημοτική Κοινότητα Ζαππείου 496
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 182
Δημοτική Κοινότητα Μύρων 615
Δημοτική Κοινότητα Νέας Λεύκης 121
Δημοτική Κοινότητα Νέων Καρυών 398
Δημοτική Κοινότητα Χαράς 171
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.207
Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης 952
Δημοτική Κοινότητα Γλαύκης 582
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου 344
Δημοτική Κοινότητα Μελίας 537
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 764
Δημοτική Κοινότητα Ναμάτων 94
Δημοτική Κοινότητα Ομορφοχωρίου 777
Δημοτική Κοινότητα Πλατυκάμπου 1.603
Δημοτική Κοινότητα Χάλκης 1.554
4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Έδρα: Λάρισα) 164.095
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12.277
Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης 8.165
Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης 4.112
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3.256
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας 184
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών 358
Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος 480
Δημοτική Κοινότητα Κουτσοχέρου 1.259
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης 186
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας 419
Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας 370
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 148.562
Δημοτική Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 32.463
Δημοτική Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 40.480
Δημοτική Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριου και Αμφιθέας ) 34.494
Δημοτική Κοινότητα 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 39.158
Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας 1.967
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
(Έδρα: Μακρυχώρι. Ιστορική Έδρα: Αμπελάκια) 12.007
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 377
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων 326
Δημοτική Κοινότητα Τεμπών 51
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ 2.110
Δημοτική Κοινότητα Γόννων 1.727
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας 143
Δημοτική Κοινότητα Καλλιπεύκης 240
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.196
Δημοτική Κοινότητα Αιγάνης 1.021
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας 297
Δημοτική Κοινότητα Πυργετού 1.373
Δημοτική Κοινότητα Ραψάνης 505
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2.379
Δημοτική Κοινότητα Ελατείας 407
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης 107
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου 1.663
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 202
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 3.945
Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου 1.883
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 698
Δημοτική Κοινότητα Κυψελοχωρίου 96
Δημοτική Κοινότητα Νέσσωνος 103
Δημοτική Κοινότητα Όσσης 481
Δημοτική Κοινότητα Πουρναρίου 432
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς 252
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Έδρα: Τύρναβος) 22.280
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 7.257
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος 5.590
Δημοτική Κοινότητα Βρυοτόπου 557
Δημοτική Κοινότητα Δελερίων 482
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς 628
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 15.023
Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου 11.210
Δημοτική Κοινότητα Αργυροπουλείου 1.311
Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου 1.215
Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου 1.287
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Έδρα: Φάρσαλα) 16.341
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ 2.618
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων 151
Δημοτική Κοινότητα Βασιλή 286
Δημοτική Κοινότητα Κατωχωρίου 280
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης 423
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου 490
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου 265
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 465
Δημοτική Κοινότητα Υπερείας 258
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 989
Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Φαρσάλων 27
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων 213
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Φαρσάλων 179
Δημοτική Κοινότητα Ναρθακίου 341
Δημοτική Κοινότητα Σκοπιάς 229
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 3.214
Δημοτική Κοινότητα Αμπελείας 204
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούς 691
Δημοτική Κοινότητα Δασολόφου 211
Δημοτική Κοινότητα Ερετρίας 421
Δημοτική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής 142
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών 200
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας 122
Δημοτική Κοινότητα Πολυδαμείου 204
Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς 144
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχώρου 286
Δημοτική Κοινότητα Σκοτούσσης 310
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιάδων 279
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9.520
Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων 9.027
Δημοτική Κοινότητα Αχιλλείου 164
Δημοτική Κοινότητα Βρυσιών 329
