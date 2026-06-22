O παίχτης και ο άγιος, οι θεσσαλλές του Τσίπρα, και τα δωρεάν εισιτήρια

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Τι γίνεται με τον πόλεμο στον Περσικό; Άνοιξαν τα στενά; Δεν έχουμε ιδέα. Από τη στιγμή που ο πλανήτης ανατέθηκε στον ημίτρελο, διπλωμάτες και πρακτορεία ειδήσεων σπεύδουν στον ψυχίατρο …

% Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Λαρισαίων (επί Καλογιάννη) Παναγιώτης Νταής.

Κατήγγειλε τη δημοτική αρχή για σωρεία αναθέσεων στα έργα αλλά θεώρησε καλό να θριαμβολογήσει και για τα οικονομικά “επιτεύγματα” της δικής τους εποχής.

Η δημοτική αρχή παράκαμψε με μαεστρία τις αναθέσεις και απάντησε με στοιχεία στο δεύτερο: «Ποια επιτεύγματα; Ο Καλογιάννης παρέλαβε τον Δήμο με θετικό ταμείο 6,9 εκ. ευρώ και τον παρέδωσε με έλλειμα 3,2 εκ. ευρώ…».

Η σιωπή ήταν πάντα χρυσός …

$ Μπορεί ο Ζήσης (ο μεταφορέας) να ξωπετάχτηκε από τον Αχιλλέα (Νταβέλη), αλλά ο έτερος Ζήσης (ο εφοπλιστής) έγινε τελικά δεκτός. Η ελεγκτική εταιρεία που επέλεξε, ψάχνει από σήμερα τα χαρτιά της ΠΑΕ ΑΕΛ για να δει πως έχουν τα πράγματα. Την Παρασκευή θα ξέρουμε …

& Δύσκολα τα πράγματα στον Θεσσαλικό κάμπο για τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να καταγράφουν διαρροές ψηφοφόρων. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιχειρεί να στήσει αναχώματα. Εντός των ημερών θα επισκεφθούν την περιοχή Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης. Αναμένεται να ακολουθήσουν Νίκος Δένδιας και Γιώργος Γεραπετρίτης.

@ Τριτανακοπή στον πλειστηριασμό των γραφείων της Εφημερίδας «Ελευθερία», της οδού Παπασταύρου, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Λάρισας η πλευρά του κληρονόμου Γιώργου Δημητρακόπουλου. Πρόκειται να συζητηθεί τον Νοέμβριο. Ταυτόχρονα ο πρώην ευρωβουλευτής κατέθεσε και ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία ζητά τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της εφημερίδας.

^ Δωρεάν εισιτήρια στις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τάζουν Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Η επαρχία δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά – προφανώς μας θεωρούν εύπορους.

Η Παπάντζα δεν έχει όριο…

^ Τρία εκατομμύρια μπαίνουν μέσα κάθε μήνα τα ΕΛΤΑ. Συγχαρητήρια …

% Κορυφώνονται αυτή την περίοδο οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028-2034. Η αξιοπιστία του νέου συστήματος κατανομής επιδοτήσεων, μέσω ΑΑΔΕ, είναι καθοριστικής σημασίας μετά το όνειδος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο αισιόδοξο σενάριο η χώρα μας θα καταλήξει με ένα ποσό κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση, ή η επόμενη, θα απεξαρτηθεί από την ευρωπαϊκή εποπτεία, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ανακτήσει την ευελιξία του στη χάραξη μιας νέας πολιτικής ξεκινώντας περίπου από το μηδέν.

«Θα πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, όπως ποιοι θα έχουν την ιδιότητα του αγρότη, πώς θα μοιράζονται αναλογικά οι επενδύσεις, πώς θα ενισχυθεί η διαγενεακή ανάπτυξη με παροχή ισχυρών κινήτρων και εκπαίδευση των αγροτών στις νέες τεχνολογίες. Ακόμα πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα ελέγχου των ζωωνόσων», παρατηρεί ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς. Είναι ο 6ος κατά σειρά στο Αγροτικής Ανάπτυξης και προς το παρόν αντέχει …

Πως έσμιξαν ο δέσποτας και ο Ροντινέϊ; Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα για τα εγκαίνια αθλητικών εγκαταστάσεων του συμπαίκτη του, στον Ολυμπιακό, Κώστα Φορτούνη.

Ο Χρυσόστομος πάντα εξωστρεφής και διαχυτικός δεν αρνείται ούτε ευλογία ούτε φωτογραφία …

*(φωτό trikalavoice.gr)

@ Σκιώδη κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας και στα ονόματα που διακινούνται υπάρχει διπλό θεσσαλικό αποτύπωμα. Είναι η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου που έχει «πολιτογραφηθεί» Βολιώτισσα και προορίζεται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Παιδείας, και η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με καταγωγή από τα ορεινά των Τρικάλων (Αγία Παρασκευή), για τον τομέα Δικαιοσύνης.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη – η παρουσία της οποίας στο κόμμα του Τσίπρα αποτέλεσε έκπληξη -, λέγεται ότι περίμενε να αναλάβει πρόεδρος του Αρείου Πάγου. «Της το είχαν τάξει…», λένε κάποιοι. Η συνέχεια γνωστή …

& Το είδαμε και αυτό. Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει μουσείο με θεατρικές κούκλες. Ωστόσο εντοπίστηκε «μαύρη τρύπα» στα εκθέματα. Λείπουν κούκλες …

$ Εξαιρετική δουλειά κάνει το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, με τελευταία επιτυχία τις Πολεοδομίες. Στη έδρα της ξεχωριστής αυτής υπηρεσίας, στην Αθήνα (Μαρούσι), υπηρετούν συνολικά 230 άτομα. Ακόμη 100 αστυνομικοί στελεχώνουν το παράρτημα της βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται και στη Θεσσαλία.

Στην ετήσια έκθεση της υπηρεσίας αναφέρεται ότι το 2025 συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου συνολικά 140 άτομα από τα οποία οι 23 ήταν αστυνομικοί, 5 λιμενικοί, 2 πυροσβέστες, 5 γιατροί, 38 δημόσιοι υπάλληλοι και 67 ιδιώτες.

% Μια από τις υποθέσεις που αναφέρει η ετήσια έκθεση αφορά το τελωνείο Μαυροματίου, στην Ηγουμενίτσα, και είναι ενδεικτική της διαφθοράς στο δημόσιο. Από τους συνολικά 15 υπαλλήλους του τελωνείου εμπλεκόμενοι σε χρηματισμό βρέθηκαν οι 14, με τους 13 απ’ αυτούς να κρίνονται προφυλακιστέοι. Οι διωκόμενοι εισέπρατταν μίζες 200-300 ευρώ από διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να μην ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους. Έβαζαν τα χρήματα σε κοινό ταμείο και στη συνέχεια τα μοιράζονταν. Ο μοναδικός υπάλληλος που δεν διώχθηκε ήταν ένας νεοδιορισμένος τελωνειακός, που είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τελωνείο μόλις λίγες ημέρες πριν από το «ντου» των «Αδιάφθορων»…

*Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι στα παράλια της Λάρισας. Μόνο κουνούπια…

By Kostas Tolis

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