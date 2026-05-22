O συνωστισμός στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα περιορίζει τις θέσεις και προκαλεί δυσαρέσκεια στους εν ενεργεία

Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται, σύμφωνα με πληροφορίες του KranosGR.com, ανάμεσα σε στελέχη της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού στη Λάρισα, με αφορμή τον φετινό παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα.

Όπως μας μεταφέρουν στελέχη από τη Λάρισα, σε συγκεκριμένες παραθεριστικές σειρές φέρεται να αυξήθηκαν οι θέσεις που διατίθενται σε απόστρατους, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων που προορίζονται για εν ενεργεία αξιωματικούς.

Το θέμα έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν σειρές παραθερισμού στις οποίες οι θέσεις των αποστράτων αυξήθηκαν, ενώ μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 6 έως 7 οι θέσεις των εν ενεργεία αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Χαρακτηριστικά, όπως μας αναφέρουν, φέρεται σε παραθεριστική περίοδο, ενώ η πρώτη διαταγή προέβλεπε 56 εν ενεργεία στελέχη, στην επιλογή οι θέσεις μειώθηκαν τελικά στους 48. Αντίθετα, για τους απόστρατους, ενώ η πρώτη διαταγή προέβλεπε 6 θέσεις, αυτές αυξήθηκαν στις 11.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε οικογένειες στρατιωτικών, οι οποίες περίμεναν να κάνουν χρήση του δικαιώματος παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, αλλά τελικά βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις να μειώνονται.

Το ζήτημα φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα στελέχη, με τις προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, βάσει των οποίων απόστρατοι Αντιστράτηγοι μπορούν να παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση στα ΚΑΑΥ. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί αντιδράσεις είναι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση φαίνεται πως έχει άμεση επίπτωση στις θέσεις των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Στελέχη που υπηρετούν σήμερα τονίζουν ότι ο θεσμός των ΚΑΑΥ αποτελεί για πολλές στρατιωτικές οικογένειες τη μοναδική οικονομικά προσιτή λύση για ολιγοήμερες διακοπές, ειδικά σε μια περίοδο που το κόστος παραθερισμού έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον από στελέχη της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού είναι σαφές:

Μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις των αποστράτων, όταν την ίδια στιγμή μειώνονται οι θέσεις των εν ενεργεία;

Οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς το θέμα αγγίζει ένα ευαίσθητο ζήτημα καθημερινότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, γι’ αυτό και θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις από το ΓΕΣ και τα ακριβή στοιχεία με τους αριθμούς των εν ενεργεία και εν αποστρατεία παραθεριστών.

kranosgr.com