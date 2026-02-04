O Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» απέκτησε στέγη

Μετά από 43 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς, το Παράρτημα της «Φλόγας» στον Νομό Λάρισας αποκτά τον δικό του χώρο, στην οδό Φαρσάλων 148, ο οποίος παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον Δημήτρη Κουρέτα να παραδίδει σήμερα τα κλειδιά.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου, “ο χώρος, ο οποίος ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρήθηκε στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» για να καλύψει μια πραγματική ανάγκη: να διαθέτουν όλα τα μέλη έναν σταθερό τόπο συνάντησης, επικοινωνίας και στήριξης, όπου θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να οργανώνουν τις δράσεις τους.

Παραδίδοντας τα κλειδιά του νέου γραφείου στα μέλη του Συλλόγου, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο νόημα της ημέρας, τονίζοντας: «Η ημέρα αυτή έχει τρία νοήματα: την αφύπνιση, τη μνήμη και την ελπίδα. Την αφύπνιση ότι ο καρκίνος είναι μια νόσος που πάντοτε πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι νικιέται. Κακοήθης είναι μόνο η άγνοιά και όχι ο καρκίνος. Το δεύτερο είναι η μνήμη για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από καρκίνο. Και το τρίτο είναι η ελπίδα , γιατί οι νέες θεραπείες, σε συνδυασμό με την πρόληψη και την αλλαγή του τρόπου ζωής, σηματοδοτούν ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τους καρκινοπαθείς, αυξάνοντας τόσο το προσδόκιμο, όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος της «Φλόγας» στη Λάρισα, Κωνσταντίνος Λόκας, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, για τη στήριξη και την έμπρακτη συμβολή του στο έργο της «Φλόγας». Η απόκτηση του χώρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συνέχιση και την καλύτερη οργάνωση του έργου του Συλλόγου στη Λάρισα, που εδώ και δεκαετίες βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και την ανθρώπινη αλληλεγγύη».

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας .”.

