RETHINK DRINK 360°: Μια κοινωνική συμμαχία για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους

Το ζήτημα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και κυρίως της ενημέρωσης των νέων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Λάρισας, με αφορμή την παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος «RETHINK DRINK 360°».

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.), του Δήμου Λαρισαίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Επιμελητηρίου Λάρισας και του ΣΙΚΑΕΛ, με βασικό στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης κατανάλωσης, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στο αλκοόλ δεν αποτελεί απλώς θέμα ατομικής επιλογής, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την κοινωνική ευθύνη και την εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν πως η πρόληψη πρέπει να ξεκινά μέσα από τη σωστή ενημέρωση και τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών, που γνωρίζουν τις συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «ένα δυναμικό παράδειγμα μιας σύγχρονης κοινωνικής συμμαχίας», επισημαίνοντας ότι η Λάρισα επιχειρεί να βάλει τα θεμέλια για μια ουσιαστική επαφή με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τους νέους ανθρώπους. Όπως ανέφερε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη και προωθούν υπεύθυνα κοινωνικά πρότυπα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του προγράμματος, καθώς στόχος είναι να αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης που θα απευθύνονται σε νέους, φοιτητές, επαγγελματίες της εστίασης αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Λάρισα επελέγη ως πόλη-πιλότος λόγω της έντονης φοιτητικής και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και της παρουσίας σημαντικών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που μπορούν να στηρίξουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Το πρόγραμμα «RETHINK DRINK» εντάσσεται σε μια ευρύτερη καμπάνια της Εν.Ε.Α.Π. για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών. Η καμπάνια αξιοποιεί σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα, επιχειρώντας να προσεγγίσει το νεανικό κοινό με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

Όπως αναφέρθηκε, η φιλοσοφία του «RETHINK DRINK» βασίζεται στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης των νέων με το αλκοόλ, προωθώντας τη λογική του μέτρου και της συνειδητής επιλογής, μακριά από συμπεριφορές υπερβολής και κοινωνικής πίεσης.

Στο τέλος της συνέντευξης εκφράστηκε η πρόθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συνεχιστεί η συνεργασία και μετά την πιλοτική φάση του προγράμματος, με τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ.

