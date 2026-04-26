Run For Autism Larissa 2026: Γιορτή αθλητισμού με χαμόγελα, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με μαζική συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στη Λάρισα ο 4ος Αγώνας Δρόμου «Run For Autism Larissa 2026», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και αποδοχής.

Η «καρδιά» της πόλης χτύπησε δυνατά, καθώς εκατοντάδες Λαρισαίοι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στη διοργάνωση, τρέχοντας και περπατώντας για έναν κοινό σκοπό: την ενίσχυση της συμπερίληψης και της κοινωνικής αποδοχής των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Ο αγώνας αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και αλληλεγγύης, με έντονο παλμό, χαμόγελα και συμβολικές δράσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της στήριξης των οικογενειών και των ατόμων με αυτισμό.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή του κόσμου, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας – Μαζί μια αγκαλιά με την υποστήριξη των : Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, Mamali Trail Run, Pourlia Trail, ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Πηνειό, ΚΟΙΝΣΕΠ Αθλοτεχνίες, Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, ΕΟΔΥΑ συνδιοργανώνουν αγώνες Δρόμου 5χλμ & 1χλμ, με το σύνθημα «Run For Autism Larissa» με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο θέμα του Αυτισμού.

Πρόκειται για τον 4ο Αγώνα Δρόμου Run For Autism που διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας.

Ο αγώνας 1 χλμ, είχε σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Κεντρική πλατεία Λάρισας (στο ύψος του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών).

Διαδρομή: Κεντρική Πλατεία, Κύπρου, Αμαλίας, Βενιζέλου, Παπαναστασίου, Κύπρου, Κεντρική Πλατεία.

ΑΓΩΝΑΣ 5χλμ

Διαδρομή : Εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία, οδός Κύπρου (στο ύψος του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών), οδός Αμαλίας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (δεξιά του δρόμου Αρχαίο Θέατρο, Αγ. Αχίλλειος}, οδός Κοζάνης, οδός Πάρνηθος, Νέα Περιφερειακή Οδός Κοζάνης, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, οδός Καλλιθέας, οδός Ταγματάρχου Βελησσαρίου, οδός Αριστείδου, οδός Κύπρου (Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων), Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία (στο ύψος του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών).

Οι διαδρομές είναι επίσημα μετρημένες και πιστοποιημένες από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές.

kosmoslarissa.gr (φωτο tinealarissa.gr)