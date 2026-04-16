Tέσσερις δικογραφίες για αθλητική βία στη Λάρισα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος τεσσάρων ατόμων και άγνωστων, μέχρι στιγμής, δραστών, για περιστατικά αθλητικής βίας, που σχετίζονται με δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες αφορούν, κατά περίπτωση, παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί αθλητισμού, επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, “τρεις περιπτώσεις σχετίζονται με ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2025 στη Λάρισα και στις οποίες εμπλέκονται τρεις από τους δράστες, ο καθένας σε διαφορετικό περιστατικό.

Στο πρώτο χρονικά περιστατικό, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της ημέρας κατά την οποία διεξαγόταν ο αγώνας, ημεδαπός άνδρας δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων σε σημείο της πόλης, τα οποία τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, αφαιρώντας το μπουφάν του που έφερε διακριτικά αθλητικού σωματείου.

Στο δεύτερο, κατά τη διάρκεια του αγώνα, εντός του γηπέδου, ο δεύτερος δράστης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τριών συγγενικών μεταξύ τους ατόμων, εξυβρίζοντάς τους. Επιπλέον, όπως προέκυψε, άσκησε σωματική βία σε βάρος άλλου ατόμου.

Τέλος, στο τρίτο, μετά τη λήξη του αγώνα, σε κοντινό σημείο από το γήπεδο, ομάδα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου επέβαιναν δύο άτομα, προκαλώντας τους παράλληλα ελαφρές σωματικές βλάβες. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του τρίτου δράστη.

Ως προς την τέταρτη περίπτωση, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026 στον Βόλο, τέσσερις παθόντες, διερχόμενοι από τη Λάρισα με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παραμένοντας για λίγο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία τους χτύπησαν με κλωτσιές, γροθιές και ξύλινα αντικείμενα, ενώ τους αφαίρεσαν δύο σακίδια από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και διακριτικά αθλητικού σωματείου, προκαλώντας παράλληλα φθορές στο όχημά τους. Κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του τέταρτου εκ των δραστών στο προαναφερόμενο περιστατικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, χθες (15-04-2026) το πρωί, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες των δραστών.

Σε μία εξ αυτών εντοπίστηκε σύνοικος ενός εκ των δραστών, ο οποίος συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, και σε βάρος αμφότερων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθόσον κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

· ένα σπαθί τύπου σαμουράι, με τη θήκη του &

· ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.”