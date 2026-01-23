Tελευταία διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία για τους αγρότες – Τέλος τα μπλόκα

Μετά από 55 ολόκληρες μέρες στους δρόμους, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο της Νίκαιας και έφτασαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Θέλοντας να ευχαριστήσουν την κοινωνία για τη στήριξή της, έστειλαν το μήνυμα ότι ο αγώνας συνεχίζεται.

«Ο λαός και η κοινωνία μας στήριξαν και ήταν η ασπίδα μας και δίνουμε την υπόσχεση ότι ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Κώστας Χατζής.

Nα σημειωθεί ότι παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα να συγκληθεί εκ νέου πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr