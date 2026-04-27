Tην Τρίτη η συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη – Η νέα δικάσιμος θα οριστεί μετά από 30 ημέρες

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να εξετάζει τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται στη διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μετά από δύο διακοπές και ένταση που υπήρξε εντός της αίθουσας το δικαστήριο διέκοψε την διαδικασία για αύριο Τρίτη.

Η σημερινή δικάσιμος στιγματίστηκε από την στάση του δημοσίου και το χάος που προκλήθηκε ανάμεσα στους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων και των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως δεν έχουν τον χρόνο να μελετήσουν τις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι από την προηγούμενη δικάσιμο είχαν μεσολαβήσει πολλές μέρες.

Η ένταση κυριάρχησε στην αίθουσα και στο τέλος της συνεδρίασης η πρόεδρος αναφώνησε «έλεος». Πρόσθεσε, ότι «αυτό μου συμβαίνει πρώτη φορά» και δήλωσε ότι είναι «ήρεμος άνθρωπος».

Σημειώνεται ότι μετά την αυριανή δικάσιμο, θα υπάρξει διακοπή για 30 ημέρες, σύμφωνα με την πρόεδρο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ελένης Βασάρα, μητέρα της αδικοχαμένης Αγάπης.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία καθορίζει τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο. Ο περιορισμός αφορά τόσο το κοινό όσο και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη δίκη.

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ)