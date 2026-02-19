Tι λέει η Βιολάντα και τι απαντά ο Παπαστεργίου για τη μελέτη του 2007

Απάντηση σε όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κατά του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, για συμμετοχή του ιδίου το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, έδωσαν συνεργάτες του κ. Παπαστεργίου.

Θυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα χθες κρίθηκε προφυλακιστέος για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές υπαλλήλους και φέρεται να προσπάθησε να… μοιράσει το βάρος για τις σοβαρός παραλείψεις σε θέματα πυρασφάλειας, αλλά και την παράνομη ύπαρξη του αδήλωτου υπογείου και των προβληματικών σωληνώσεων προπανίου.

«Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί»

Την ίδια ώρα, συνεργάτες του υπουργού λένε ότι προς αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και τα οποία διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, «ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι μελέτες πυροπροστασίας εγκρίθηκαν ρητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα του 2007.

Το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Η συμμετοχή του περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο.

Δεν είχε απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου, την οποία δεν ανέλαβε ούτε εκτέλεσε σε κανένα επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι στη συνέχεια έκανε αυτοψία και το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι:

• Την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων υγραερίου φέρει ο αρμόδιος εγκαταστάτης υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• Ο μηχανικός που εκπονεί μελέτες στο πλαίσιο έκδοσης άδειας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει ή να ελέγχει τυχόν μεταγενέστερες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση ή τροποποίηση σωληνώσεων χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

• Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις.

• Παραμένει κρίσιμο να διερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν. Όπως επίσης και ποιος έχει τη συντήρηση.



Η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα.

Τα… φόρτωσε σε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς

Ο 52χρονος χθες φέρεται να κατηγόρησε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ως υπεύθυνους για την λειτουργία, επίβλεψη και συντήρηση της εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφέρθηκε στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου, λέγοντας ότι ήταν μεταξύ των ειδικών που συνέταξαν μελέτες πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων και εξέδωσαν άδειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο απολογητικό του υπόμνημα είπε ότι για την περίοδο έως το 2011 πως «ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Σπύρος Κόλλιας cnn.gr