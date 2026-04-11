Tο Άγιο Φως έφτασε στη Νέα Αγχίαλο και διανεμήθηκε στους θεσσαλικούς ναούς για την Ανάσταση

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έφτασε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, ενόψει της Ανάστασης.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ειδική πτήση της Olympic Air από την Αθήνα προς τον Βόλο, προκειμένου να διανεμηθεί έγκαιρα σε όλους τους ναούς της Θεσσαλίας.

Το Άγιο Φως παρέλαβε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο του αεροδρομίου συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Κατά την άφιξη, αποδόθηκαν τιμές αρχηγού κράτους, με τιμητικά αγήματα να αποδίδουν τις προβλεπόμενες τιμές, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ευλάβειας, με το Άγιο Φως να μεταφέρεται αμέσως μετά προς τις ενορίες της περιοχής, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε εκκλησία για την ακολουθία της Ανάστασης.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο κορυφαία στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας, σηματοδοτώντας το πέρασμα από το πένθος στη χαρά της Ανάστασης και μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της ζωής σε όλη τη Θεσσαλία.

Πηγή: thenewspaper.gr