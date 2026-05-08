Tο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και ποιες περιοχές επηρεάζει στη Θεσσαλία

Αυστηρότερο πλαίσιο δόμησης και σαφείς περιορισμούς για περιοχές με υψηλή τουριστική πίεση φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο παρουσίασαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με φρένο στην άναρχη δόμηση και έμφαση στην προστασία φυσικών πόρων και υποδομών.

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκονται τόσο η Σκιάθος όσο και τα παράλια της Πιερία που βρίσκονται πολύ κοντά στη δική μας περιφέρεια, αν και με διαφορετική «ταχύτητα» περιορισμών και παρεμβάσεων.

Για τη Σκιάθο, το νέο χωροταξικό προβλέπει από τις πιο αυστηρές ρυθμίσεις της χώρας, καθώς το νησί εντάσσεται στην «Κατηγορία Α» των περιοχών με πολύ υψηλό δείκτη τουριστικής παρουσίας και έντονη πίεση στις υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το προσχέδιο:

Για νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτός σχεδίου απαιτείται πλέον ελάχιστη έκταση 16 στρεμμάτων.

Επιτρέπεται η ανέγερση μόνο ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων.

Ξενοδοχεία 3 αστέρων θα μπορούν να αδειοδοτούνται μόνο εφόσον πληρούν πολύ υψηλές προδιαγραφές περιβαλλοντικής απόδοσης. Στις νησιωτικές περιοχές της κατηγορίας αυτής επιβάλλεται «ταβάνι» 100 κλινών ανά νέα μονάδα, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω μαζικοποίηση του τουρισμού.

Παράλληλα, εξετάζονται αυστηρότεροι όροι για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κορεσμένες τουριστικά, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει και τη Σκιάθο τα επόμενα χρόνια.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να απαντήσει στα φαινόμενα υπερτουρισμού που καταγράφονται σε αρκετά ελληνικά νησιά, με βασικά προβλήματα την πίεση σε νερό, ενέργεια, οδικό δίκτυο και απορρίμματα.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα παράλια της Πιερίας, όπου το χωροταξικό φαίνεται να ακολουθεί πιο ήπια προσέγγιση. Η περιοχή δεν κατατάσσεται στις υπερκορεσμένες τουριστικά ζώνες όπως η Σκιάθος ή οι Κυκλάδες, γεγονός που αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για νέες τουριστικές επενδύσεις, υπό όμως συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς όρους.

Για τις παράκτιες περιοχές της Πιερίας όπωες είναι ο Πλαταμώνας κ.λ.π., το νέο μοντέλο δίνει έμφαση: στην οργανωμένη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, στην αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων αντί της ανεξέλεγκτης νέας δόμησης, στη σύνδεση τουρισμού με εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, όπως ο ορεινός και φυσιολατρικός τουρισμός του Όλυμπος, και στη βιώσιμη διαχείριση των παραλιακών οικοσυστημάτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι το νέο χωροταξικό επιχειρεί να βάλει τέλος στην αποσπασματική τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, εισάγοντας ενιαίους κανόνες ανά περιοχή και βαθμό τουριστικής επιβάρυνσης.

Από την άλλη πλευρά, ξενοδοχειακοί και επαγγελματικοί φορείς εκφράζουν ήδη ανησυχίες ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να «φρενάρουν» επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην τουριστική αγορά.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr