Tρία χρόνια μετά τον Daniel αναγκαία η αντιπλημμυρική θωράκιση της Λάρισας

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Λάρισας, τρία χρόνια μετά τον Daniel, παραμένει ένα ανοιχτό και κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων διοργάνωσε το βράδυ της Παρασκευής μια ενδιαφέρουσα ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας με τίτλο “Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ – Πλημμυρικά φαινόμενα και η προστασία της Λάρισας”.

Όπως ειπώθηκε στις ομιλίες αυτοδιοικητικών και επιστημόνων τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα δεν είναι παρελθόν και απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Τεχνικής Υδρολογίας (ΑΠΘ), Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος ΟΔΥΘ – Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Τσούμας, Συντονιστής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, ενώ χαιρετισμούς στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυναν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Στην έναρξη της εκδήλωσης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για για τον θάνατο των 5 εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα και για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr