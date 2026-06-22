Tύρναβος: Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η συγκομιδή στα πρώιμα αχλάδια – Ακόμη απλήρωτοι οι παραγωγοί για τις περσινές ζημιές

Στα αραιώματα βρίσκονται αυτή την εποχή οι παραγωγοί αχλαδιών, με την συγκομιδή για τις πρώιμες ποικιλίες να αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Χρήστος Τασιούλας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δένδρων Τυρνάβου – Ο.Π. «Γαία Φρούιτ», αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι φέτος δεν είχαμε προβλήματα από παγετούς – όπως είχαμε την περσινή περίοδο – και τα αχλάδια έχουν μια κανονική παραγωγή.

Η συγκομιδή για την πρώιμη ποικιλία Κοντούλα αναμένεται να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Επειδή είναι τα πρώτα αχλάδια που βγαίνουν στην αγορά και οι ποσότητες είναι μειωμένες, συνήθως έχουν καλή ζήτηση και τιμή παραγωγού που κυμαίνεται από 1,80 έως 2 ευρώ το κιλό. Ακολουθεί, στις 15 έως 20 Ιουλίου, η συγκομιδή για τα Κόσσια και προς τα τέλη του μήνα τα Σάντα Μαρία.

Από τις αρχές του Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η συγκομιδή για τα αχλάδια Κρυστάλλια, που είναι η βασική ποικιλία της εγχώριας παραγωγής αχλαδιών με τις μεγάλες ποσότητες.

Μετά τις 15 Αυγούστου θα ξεκινήσει η συγκομιδή για τα βιομηχανικά αχλάδια που πάνε για μεταποίηση, οι ποικιλίες Williams, Highland και Sissy, οι οποίες διατίθενται στη βιομηχανία για κομπόστα.

Φέτος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο, κατά 15% έως και 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.

Θα πρέπει ακόμη να τονίσουμε ότι οι παραγωγοί φέτος αντιμετωπίζουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητας, αφού ακόμη δεν έχουν πληρωθεί τις αποζημιώσεις για τις περσινές ζημιές που είχαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς.

Να θυμίσουμε ότι τις ζημιές στα αχλάδια το 2025 εντάχθηκαν από τον ΕΛΓΑ στο προανθικό στάδιο και δεν αποζημιώθηκαν, με αποτέλεσμα για πάνω από ένα χρόνο οι παραγωγοί να μην έχουν εισόδημα.

Ο κ. Χρήστος Γεωργίου, υπεύθυνος πωλήσεων ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι από την πρώτη εικόνα που έχουμε μετά την καρπόδεση φαίνεται φέτος να είναι μειωμένη η παραγωγή αχλαδιών στην περιοχή μας. Πάντως φέτος δεν είχαμε προβλήματα από παγετούς, μόνο κάτι χαλαζοπτώσεις υπήρξαν στην περιοχή με ζημιές σε τοπικό επίπεδο.

Σε περίπου 10 έως 15 ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει στην περιοχή μας η συγκομιδή για την ποικιλία Κοντούλα, που οι ποσότητες όμως είναι πολύ μειωμένες. Τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η συγκομιδή αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλι», που είναι αυτή που έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες και έχει αρκετές ποσότητες που πάνε και για εξαγωγή.

Mε πληροφορίες από agrotypos.gr