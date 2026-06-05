To “βραχιολάκι” βελτίωσε τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ – Στις καλύτερες επιδόσεις το Πανεπιστημιακό

Σημαντική βελτίωση στην οργάνωση και τη διαχείριση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών καταγράφεται σε όλη τη χώρα, καθώς το σύστημα «Βραχιολάκι» επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των χρόνων αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το σύστημα «Βραχιολάκι», που επιτρέπει την άμεση ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ, έχει πλέον εγκατασταθεί και λειτουργεί σε 73 νοσοκομεία της χώρας.

Η διασύνδεση αυτή δημιουργεί ένα ενιαίο δίκτυο παρακολούθησης, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση των περιστατικών, διαφάνεια για τους πολίτες και πιο αποτελεσματική λειτουργία των εφημεριών, όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Η τεχνολογική αυτή παρέμβαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ, με στόχο την άμεση ενημέρωση των ασθενών και τη μείωση των καθυστερήσεων που επί χρόνια ταλαιπωρούσαν τα ΤΕΠ.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη χώρα ως προς τον μέσο χρόνο αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Οπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία εφημεριών του Μαΐου 2026 που δημοσιοποιήθηκαν για τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το ΠΓΝΛ εμφανίζει μέσο χρόνο αναμονής μόλις 1 ώρα και 38 λεπτά, εξυπηρετώντας παράλληλα 5.244 περιστατικά μέσα σε έναν μήνα.

Η επίδοση αυτή το φέρνει στην κορυφή μεταξύ των μεγάλων επαρχιακών νοσοκομείων και σημαντικά μπροστά από άλλα μεγάλα ιδρύματα της χώρας.