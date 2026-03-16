To ΠαΣοΚ έχει …σφυγμό – Στις εσωκομματικές εκλογές στο νομό Λάρισας ψήφισαν 4.500 μέλη

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή στις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα και στον νομό, για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών οργανώσεων, η προσέλευση των μελών ήταν εντυπωσιακή, προκαλώντας ικανοποίηση σε στελέχη και υποψηφίους, ενώ σε αρκετά εκλογικά τμήματα δόθηκε παράταση της διαδικασίας για τουλάχιστον μία ώρα λόγω της αυξημένης συμμετοχής.

Στη Λάρισα ψήφισαν συνολικά 2.304 παλιά και νέα μέλη, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σχέση με τις τελευταίες διπλές εσωκομματικές εκλογές (συνέδριο και Νομαρχιακή Επιτροπή), όταν είχαν προσέλθει περίπου 1.700 ψηφοφόροι. Σε επίπεδο νομού, στις κάλπες προσήλθαν περισσότερα από 4.440 μέλη, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη διαδικασία της μονοσταυρίας – η οποία κινητοποίησε τους υποψηφίους συνέδρους – όσο και στην ενεργοποίηση διαφορετικών εσωκομματικών «μηχανισμών» που συνδέονται με τα κεντρικά πολιτικά στελέχη του κόμματος.

Από την καταμέτρηση προέκυψε ότι στη Λάρισα ψήφισαν 2.304 μέλη, στην Ελασσόνα 667, στην Καλλιθέα Ελασσόνας 328, στον Τύρναβο 495, στην Αγιά 223, στα Τέμπη 177 και στα Φάρσαλα 227. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Κιλελέρ, καθώς η Εφορευτική Επιτροπή δεν είχε προχωρήσει στην καταμέτρηση των ψήφων λογω διαδικαστικών θεμάτων.

Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στο συνέδριο, από τη Λάρισα θα εκλεγούν 44 σύνεδροι, εκ των οποίων 15 γυναίκες λόγω ποσόστωσης και 4 νέοι κάτω των 35 ετών. Παράλληλα, από την Ελασσόνα θα εκλεγούν 20 σύνεδροι, από τον Τύρναβο 9, από την Αγιά 7, από τα Τέμπη 8, από τα Φάρσαλα 10 και από το Κιλελέρ 13.

Στη Λάρισα οι υποψήφιοι είναι 68 άτομα και θα εκλεγούν τα 44 με βάσει και τις προβλεπόμενες ποσοστώσεις.

