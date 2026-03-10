To υπουργείο Περιβάλλοντος χαρακτήρισε ως διατηρητέο το κτίριο που στεγάζει την «Οικία Αλεξάνδρου»

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ), σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, διαβίβασε με έγγραφό της στον Δήμο Λαρισαίων την αιτιολογική της έκθεση με την οποία προχωρά στον χαρακτηρισμό της «Οικίας Αλεξάνδρου» ως διατηρητέου κτιρίου.

Το πολύπαθο οίκημα, στη συμβολή των οδών Παπακυριαζή 48 και Παύλου Μελά, στο κέντρο της Λάρισας, που είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα παλιά αστικά κτίρια της πόλης που παραπέμπουν στη Λάρισα των αρχών του 20ού αιώνα, έχει εξαγοραστεί από τον κατασκευαστικό όμιλο Ματθαίου και όδευε προς κατεδάφιση με ανοικοδόμηση του οικοπέδου.

Η απόφαση του υπουργείου ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και δικαιώνει τον αγώνα του Αρχιτεκτονικού Συλλόγου Λάρισας για την διάσωσή του.

Το κτίριο, με τη χαρακτηριστική του μορφολογία και την ιδιαίτερη αισθητική του, έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου σχετικά με την τύχη του και την ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.

H απόφαση της ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ για την διατήρηση της «Οικίας Αλεξάνδρου» έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ χθες Δευτέρα θυροκολήθηκε και στο κτίριο.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δικαιούται να προσφύγει υποβάλλοντας ένσταση.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)