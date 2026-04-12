To “Χριστός Ανέστη” ακούστηκε στον Άγιο Αχίλλιο και στις εκκλησίες της Λάρισας

Με ιδιαίτερη κατάνυξη αλλά και λαμπρότητα εορτάστηκε η Ανάσταση σε ολόκληρη τη χώρα και στη Λάρισα, με το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη» να ακούγεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου.

Ο ναός και ο περιβάλλων χώρος πλημμύρισαν από κόσμο, με τους πιστούς να κρατούν αναμμένες λαμπάδες, μεταφέροντας το Άγιο Φως και ανταλλάσσοντας ευχές αγάπης, υγείας και ελπίδας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, o βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της πόλης, που έδωσαν το «παρών» στην κορυφαία στιγμή της Ορθοδοξίας.

Η αναστάσιμη ακολουθία ολοκληρώθηκε μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και αισιοδοξίας, με το μήνυμα της νίκης της ζωής και της ελπίδας να κυριαρχεί στις καρδιές των πιστών.

kosmoslarissa.gr (foto Θανάσης Καλλιακούδας, larissanet.gr)